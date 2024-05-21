Помічник Трампа зізнався, що вкрав у нього $60 тисяч
Київ • УНН
Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався у крадіжці $60 000 у Trump Organization, конгломерату нерухомості, що належить Трампу, тому що він відчував себе обманутим щодо розміру свого бонусу в 2016 році.
Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався в крадіжці 60 000 доларів у конгломерату нерухомості, що належить Трампу - Trump Organization. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
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Зазначається, що Коен це зробив, бо "відчував, що Трамп обдурив його з розміром його бонусу за підсумками 2016 року".
Коен розповів це, коли кілька годин поспіль надавав свідчення в Нью-Йорку на кримінальному процесі проти Трампа.
Адвокат Трампа Тодд Бланш поставив Коену гострі питання.
Коен — найвпливовіший свідок звинувачення, минулого тижня визнав, що протягом багатьох років був серійним брехуном від імені Трампа і ця тема знову була порушена у показаннях, які він дав у понеділок.
Крадіжка грошей у Trump Organization, зізнався Коен, відіграла ключову роль у справі проти Трампа, який відкинув пред'явлені йому 34 пункти звинувачення.
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