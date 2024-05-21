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Помічник Трампа зізнався, що вкрав у нього $60 тисяч

Помічник Трампа зізнався, що вкрав у нього $60 тисяч

Київ • УНН

 • 59492 перегляди

Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався у крадіжці $60 000 у Trump Organization, конгломерату нерухомості, що належить Трампу, тому що він відчував себе обманутим щодо розміру свого бонусу в 2016 році.

Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався в крадіжці 60 000 доларів у конгломерату нерухомості, що належить Трампу - Trump Organization. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Коен це зробив, бо "відчував, що Трамп обдурив його з розміром його бонусу за підсумками 2016 року".

Коен розповів це, коли кілька годин поспіль надавав свідчення в Нью-Йорку на кримінальному процесі проти Трампа.

Адвокат Трампа Тодд Бланш поставив Коену гострі питання.

Коен — найвпливовіший свідок звинувачення, минулого тижня визнав, що протягом багатьох років був серійним брехуном від імені Трампа і ця тема знову була порушена у показаннях, які він дав у понеділок.

Крадіжка грошей у Trump Organization, зізнався Коен, відіграла ключову роль у справі проти Трампа, який відкинув пред'явлені йому 34 пункти звинувачення.

Трамп заявив про готовність вести дебати з Байденом стоячи й не менше двох годин16.05.24, 04:39 • 31072 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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