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Трамп заявив про готовність вести дебати з Байденом стоячи й не менше двох годин

Трамп заявив про готовність вести дебати з Байденом стоячи й не менше двох годин

Київ • УНН

 • 31072 перегляди

Трамп вимагає проведення двогодинних дебатів з Байденом на майбутніх президентських виборах.

Бізнесмен і 45-й президент США Дональд Трамп заявив 15 травня в інтерв'ю радіоведучому Х'ю Х'юїтту про те, що дебати з нинішнім главою Білого дому Джо Байденом повинні проходити неодмінно стоячи і тривати не менше двох годин. Про це пише Salem Radio Network, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, нам треба протриматись дві години, так. … думаю, що дебати повинні проходити стоячи", — відповів Трамп.

Радіоведучий згадав, що найкращими дебатами в сучасній історії були дебати Джозефа Лібермана та Діка Чейні — хоч вони розмовляли і сидячи, це було довго і з ними був добрий ведучий. Х'юїтт висловив упевненість, що для дебатів Трампа і Байдена буде легко знайти хорошого ведучого.

Байден викликав Трампа на двоє дебатів перед виборами: Трамп, схоже, погодився15.05.24, 16:53 • 20900 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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