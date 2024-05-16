Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов

Бизнесмен и 45-й президент США Дональд Трамп заявил 15 мая в интервью радиоведущему Хью Хьюитту о том, что дебаты с нынешним главой Белого дома Джо Байденом должны проходить непременно стоя и длиться не менее двух часов. Об этом пишет Salem Radio Network, передает УНН.

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"Я думаю, нам надо продержаться два часа, да. ... думаю, что дебаты должны проходить стоя", - ответил Трамп.

Радиоведущий вспомнил, что лучшими дебатами в современной истории были дебаты Джозефа Либермана и Дика Чейни - хоть они разговаривали и сидя, это было долго и с ними был хороший ведущий. Хьюитт выразил уверенность, что для дебатов Трампа и Байдена будет легко найти хорошего ведущего.

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