Байден вызвал Трампа на двое дебатов перед выборами: Трамп, похоже, согласился

Президент США Джо Байден намерен провести дебаты с бывшим президентом страны Дональдом Трампом накануне президентских выборов в ноябре и готов дважды столкнуться со своим оппонентом-республиканцем в борьбе за Белый дом, указала в письме его кампания. Трамп, похоже, принял предложение Байдена дважды провести дебаты с ним, сообщило в среду CBS News, пишет УНН.

Детали

В письме от Джен О'Мэлли Диллон, главы президентской кампании по переизбранию, предлагается провести первые дебаты между Байденом и Трампом в конце июня, после вероятного завершения продолжающегося уголовного процесса против Трампа в Нью-Йорке и после того, как Байден вернется с саммита G7 в Италии. Трампа обвиняют по 34 пунктам в фальсификации деловой документации для якобы сокрытия платежей звезде фильмов для взрослых, и он не признал себя виновным. Кампания Байдена предложила провести вторые дебаты в начале сентября.

Похоже, Трамп быстро принял предложенное кампанией Байдена расписание дебатов на июнь и сентябрь, написав в социальных сетях, что он "готов и желает" провести дебаты со своим оппонентом-демократом два предложенных раза. Но вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии сказал, что "настоятельно рекомендовал бы" более двух дебатов в "очень большом месте".

"Просто скажи мне, когда, я буду", - написал Трамп.

В собственном видео, опубликованном в социальных сетях, Байден призвал своего оппонента-республиканца бросить ему вызов.

"Дональд Трамп проиграл мне двое дебатов в 2020 году, и с тех пор он не появлялся на дебаты. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной дебатировать. Ну, улучши мой день, приятель. Я даже сделаю это дважды. Давайте выберем даты, Дональд, я слышал, вы свободны по средам", - сказал Байден. Уголовный процесс в отношении Трампа не собирается по средам.

В дополнение к уточнению планов господина Байдена по противостоянию Трампу, О'Мэлли Диллон сказала, что президент США не будет участвовать в дебатах, спонсируемых внепартийной Комиссией по президентским дебатам, которая наблюдает за президентскими дебатами с 1988 года.

Вместо этого Байден планирует принять участие в дебатах, проводимых новостными организациями, сказала О'Мэлли Диллон.

Дополнение

В середине марта Байден выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, а Трамп - от Республиканской партии, организовав матч-реванш в борьбе за Белый дом в 2020 году.