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Байден викликав Трампа на двоє дебатів перед виборами: Трамп, схоже, погодився

Байден викликав Трампа на двоє дебатів перед виборами: Трамп, схоже, погодився

Київ • УНН

 • 20900 перегляди

Байден викликає Трампа на двоє президентських дебатів, одні у червні після суду над Трампом, а інші у вересні, пропонуючи альтернативні формати дебатів, які будуть проведені новинними організаціями замість позапартійної Комісії з президентських дебатів.

Президент США Джо Байден має намір провести дебати з колишнім президентом країни Дональдом Трампом напередодні президентських виборів у листопаді та готовий двічі зіткнутися зі своїм опонентом-республіканцем у боротьбі за Білий дім, вказала в листі його кампанія. Трамп, як видається, прийняв пропозицію Байдена двічі провести дебати з ним, повідомило у середу CBS News, пише УНН.

Деталі

У листі від Джен О'Меллі Діллон, голови президентської кампанії з переобрання, пропонується провести перші дебати між Байденом і Трампом наприкінці червня, після ймовірного завершення кримінального процесу проти Трампа в Нью-Йорку, який триває, і після того, як Байден повернеться з саміту G7 в Італії. Трампа звинувачують за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації для нібито приховування платежів зірці фільмів для дорослих, і він не визнав себе винним. Кампанія Байдена запропонувала провести другі дебати на початку вересня.

Видається, що Трамп швидко прийняв запропонований кампанією Байдена розклад дебатів на червень і вересень, написавши в соціальних мережах, що він "готовий і бажає" провести дебати зі своїм опонентом-демократом два запропонованих рази. Але ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії сказав, що "настійно рекомендував би" більше двох дебатів у "дуже великому місці".

"Просто скажи мені, коли, я буду", - написав Трамп.

У власному відео, опублікованому в соціальних мережах, Байден закликав свого опонента-республіканця кинути йому виклик.

"Дональд Трамп програв мені двоє дебатів у 2020 році, і з тих пір він не з’являвся на дебати. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Ну, покращи мій день, друже. Я навіть зроблю це двічі. Давайте виберемо дати, Дональде, я чув, ви вільні по середах", - сказав Байден. Кримінальний процес щодо Трампа не збирається по середах.

На додаток до уточнення планів пана Байдена щодо протистояння Трампу, О'Меллі Діллон сказала, що президент США не братиме участі в дебатах, спонсорованих позапартійною Комісією з президентських дебатів, яка спостерігає за президентськими дебатами з 1988 року.

Натомість Байден планує взяти участь у дебатах, що проводяться новинними організаціями, сказала О'Меллі Діллон.

Доповнення

У середині березня Байден висунув свою кандидатуру на посаду президента від Демократичної партії, а Трамп - від Республіканської партії, організувавши матч-реванш у боротьбі за Білий дім у 2020 році.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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