Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже 60 000 долларов у конгломерата недвижимости, принадлежащей Трампу - Trump Organization. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Коэн это сделал, потому что "чувствовал, что Трамп обманул его с размером его бонуса по итогам 2016 года".

Коэн рассказал это, когда несколько часов подряд давал показания в Нью-Йорке на уголовном процессе против Трампа.

Адвокат Трампа Тодд Бланш задал Коэну острые вопросы.

Коэн - самый влиятельный свидетель обвинения, на прошлой неделе признал, что в течение многих лет был серийным лжецом от имени Трампа и эта тема снова была затронута в показаниях, которые он дал в понедельник.

Кража денег в Trump Organization, признался Коэн, сыграла ключевую роль в деле против Трампа, который отверг предъявленные ему 34 пункта обвинения.

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