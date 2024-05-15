Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

ukenru
14:28 • 35409 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 48767 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 61481 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 59778 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 73059 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 84176 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117610 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139058 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140742 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 256558 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.9 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 53736 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 41422 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 55722 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 47671 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 35269 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 35419 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 256559 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 370846 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 385206 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 299922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 13092 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 13074 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 65180 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81418 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92393 перегляди
Актуальне
Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Київ • УНН

 • 41460 перегляди

Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Свідчення Майкла Коена, колишнього адвоката Дональда Трампа на кримінальному процесі над експрезидентом у Нью-Йорку набули неординарного обороту під час перехресного допиту напередодні. Чоловік, який колись мав репутацію бульдога, вірного Трампу, заявив, що хотів би, щоб колишній президент був визнаний злочинцем. Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

Майкл Коен, ключовий свідок проти Дональда Трампа, під час перехресного допиту у вівторок визнав, що хотів би бачити колишнього президента злочинцем.

Так, я хотів би бачити Трампа засудженим. Я хотів би бачити підзвітність; це не для мене, це для присяжних або цього суду

- сказав Коен.

Контекст

Трампа судять за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Прокурори стверджують, що він неправильно класифікував виплати Коену за 130 000 доларів США в якості тайних грошей, виплачених актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс перед виборами 2016 року — угода, спрямована на те, щоб громадськість не дізналася про заяви Деніелс про секс із Трампом.

У вівторок, 14 травня, в суді Нью-Йорка продовжився процес над Дональдом Трампом. Після тривалого допиту в понеділок прокурором Сьюзен Хоффінгер Майкл Коен, колишній адвокат Трампа, з'явився перед судом під час перехресного допиту, який проводив захист колишнього президента США. Адвокати підсудного намагалися допитати головного свідка обвинувачення.

Молодший син Трампа відмовився бути делегатом на національному з'їзді Республіканської партії11.05.24, 20:06 • 31586 переглядiв

Доповнення

Поки адвокати Трампа атакували Коена в залі суду, союзники Трампа з Республіканської партії здійснили паломництво до будівлі суду Нью-Йорка, щоб висловити солідарність із прапороносцем партії, щоб, можливо, прослухати місце віце-президента та виступити проти Коена.

Президент Трамп невинний у цих звинуваченнях

- заявив спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець з Луїзіани) біля будівлі суду.

Джонсон сказав, що відчуває "огиду" до того, що він назвав політично вмотивованим судовим процесом, спрямованим на те, щоб утримати Трампа від кампанії.

Нагадаємо

Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом.

Приватний літак Трампа зіткнувся з порожнім корпоративним літаком під час руління в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флоридів ніч на неділю, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
federalne-upravlinnia-tsyvilnoi-aviatsiiФедеральне управління цивільної авіації
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
the-washington-postThe Washington Post
niu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
stormi-denielsСтормі Деніелс
maikl-koen-iurystМайкл Коен
donald-trampДональд Трамп
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
spolucheni-shtatyСполучені Штати
florydaФлорида
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09