Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США
Київ • УНН
Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
Свідчення Майкла Коена, колишнього адвоката Дональда Трампа на кримінальному процесі над експрезидентом у Нью-Йорку набули неординарного обороту під час перехресного допиту напередодні. Чоловік, який колись мав репутацію бульдога, вірного Трампу, заявив, що хотів би, щоб колишній президент був визнаний злочинцем. Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.
Деталі
Майкл Коен, ключовий свідок проти Дональда Трампа, під час перехресного допиту у вівторок визнав, що хотів би бачити колишнього президента злочинцем.
Так, я хотів би бачити Трампа засудженим. Я хотів би бачити підзвітність; це не для мене, це для присяжних або цього суду
Контекст
Трампа судять за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Прокурори стверджують, що він неправильно класифікував виплати Коену за 130 000 доларів США в якості тайних грошей, виплачених актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс перед виборами 2016 року — угода, спрямована на те, щоб громадськість не дізналася про заяви Деніелс про секс із Трампом.
У вівторок, 14 травня, в суді Нью-Йорка продовжився процес над Дональдом Трампом. Після тривалого допиту в понеділок прокурором Сьюзен Хоффінгер Майкл Коен, колишній адвокат Трампа, з'явився перед судом під час перехресного допиту, який проводив захист колишнього президента США. Адвокати підсудного намагалися допитати головного свідка обвинувачення.
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Доповнення
Поки адвокати Трампа атакували Коена в залі суду, союзники Трампа з Республіканської партії здійснили паломництво до будівлі суду Нью-Йорка, щоб висловити солідарність із прапороносцем партії, щоб, можливо, прослухати місце віце-президента та виступити проти Коена.
Президент Трамп невинний у цих звинуваченнях
Джонсон сказав, що відчуває "огиду" до того, що він назвав політично вмотивованим судовим процесом, спрямованим на те, щоб утримати Трампа від кампанії.
Нагадаємо
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