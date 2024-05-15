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Літак Трампа зіткнувся з іншим бортом в аеропорту Флориди

Літак Трампа зіткнувся з іншим бортом в аеропорту Флориди

Київ • УНН

 • 134766 перегляди

Приватний літак Трампа зіткнувся з порожнім корпоративним літаком під час руління в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді в ніч на неділю, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації.

Приватний Boeing 757 колишнього президента США Дональда Трампа врізався в інший корпоративний літак під час рулювання в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді, пише Reuters з посиланням на джерело, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався вночі у неділю, 12 травня.

"Під час рулювання крило зачепилося за припаркований і незайнятий корпоративний літак", - йдеться в заяві Федерального управління цивільної авіації (ФАУ).

У відомстві уточнили, що триває розслідування. Reuters зазначає, що у ФАУ не уточнили, кому належить літак.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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