Літак Трампа зіткнувся з іншим бортом в аеропорту Флориди
Київ • УНН
Приватний літак Трампа зіткнувся з порожнім корпоративним літаком під час руління в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді в ніч на неділю, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації.
Приватний Boeing 757 колишнього президента США Дональда Трампа врізався в інший корпоративний літак під час рулювання в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді, пише Reuters з посиланням на джерело, передає УНН.
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Інцидент стався вночі у неділю, 12 травня.
"Під час рулювання крило зачепилося за припаркований і незайнятий корпоративний літак", - йдеться в заяві Федерального управління цивільної авіації (ФАУ).
У відомстві уточнили, що триває розслідування. Reuters зазначає, що у ФАУ не уточнили, кому належить літак.
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