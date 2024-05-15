Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, пишет Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 12 мая.

"Во время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет", - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (ФАУ).

В ведомстве уточнили, что продолжается расследование. Reuters отмечает, что в ФАУ не уточнили, кому принадлежит самолет.

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