Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии

Младший сын бывшего президента США Дональда Трампа Беррон отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии. Об этом сообщает NBC News Digital, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, выход Бэррона Трампа на национальную политическую арену пока отложен. Через два дня после того, как Республиканская партия Флориды объявила, что он станет одним из их делегатов на национальном съезде Республиканской партии в июле, бывшая первая леди Мелания Трамп заявила о том, что он не будет участвовать.

"Хотя для Бэррона большая честь быть избранным делегатом от Республиканской партии Флориды, он, к сожалению, отказывается участвовать из-за предварительных обязательств", - сказала Мелания Трамп.

Заявление было сделано после того, как представители Республиканской партии Флориды в среду подписали список делегатов, которых она направляет на съезд.

Напомним

Вчера сообщалось, что младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, Бэррон Трамп, был избран делегатом от Флориды на Национальном съезде Республиканской партии.