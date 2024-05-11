Молодший син Трампа відмовився бути делегатом на національному з'їзді Республіканської партії
Київ • УНН
Баррон Трамп, молодший син колишнього президента США Дональда Трампа, відмовився бути делегатом Республіканської національної конвенції через попередні зобов'язання, незважаючи на те, що спочатку був обраний Республіканською партією штату Флорида.
Молодший син колишнього президента США Дональда Трампа Беррон відмовився бути делегатом на національному з'їзді Республіканської партії. Про це повідомляє NBC News Digital, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, вихід Беррона Трампа на національну політичну арену поки відкладено. Через два дні після того, як Республіканська партія Флориди оголосила, що він стане одним із їхніх делегатів на національному з’їзді Республіканської партії в липні, колишня перша леді Меланія Трамп заявила про те, що він не братиме участі.
"Хоча для Беррона велика честь бути обраним делегатом від Республіканської партії Флориди, він, на жаль, відмовляється брати участь через попередні зобов’язання", - сказала Меланія Трамп.
Заява була зроблена після того, як представники Республіканської партії Флориди в середу підписали список делегатів, яких вона направляє на з’їзд.
Нагадаємо
Вчора повідомлялося, що молодшого сина колишнього президента США Дональда Трампа, Беррона Трампа, було обрано делегатом від Флориди на Національному з'їзді Республіканської партії.