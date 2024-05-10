18-річний син Трампа дебютує у політиці в США
Київ • УНН
Баррон Трамп, молодший син колишнього президента США Дональда Трампа, був обраний делегатом від Флориди на Національний з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, його батько буде офіційно висунутий кандидатом у президенти від партії на виборах у листопаді.
Молодшого сина колишнього президента США Дональда Трампа, Беррона Трампа, було обрано делегатом від Флориди на Національному з'їзді Республіканської партії, заявив голова партії у штаті, пише УНН з посиланням на AP.
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Голова Республіканської партії Флориди Еван Пауер у середу заявив, що 18-річний старшокласник буде одним із 41 делегата від Флориди на національних зборах, де Республіканська партія збирається офіційно висунути його батька своїм кандидатом у президенти від штату Флорида на виборах у листопаді.
Беррона Трампа здебільшого тримали у тіні, але у березні йому виповнилося 18 років, і наступного тижня він закінчує середню школу. Суддя, який спостерігав за таємним судовим розглядом у справі Дональда Трампа про гроші в Нью-Йорку, заявив, що 17 травня суду не буде, щоб Трамп міг бути присутнім на випускному вечорі свого сина.
Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та молодша дочка Трампа Тіффані також входять до складу делегації Флориди на з'їзді, який пройде у Мілуокі з 15 по 18 липня.
Зять Трампа після відходу від політики знову допомагає в передвиборчій кампанії - Reuters10.05.24, 10:00 • 44236 переглядiв