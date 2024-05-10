Зять Трампа після відходу від політики знову допомагає в передвиборчій кампанії - Reuters

Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, робить дзвінки, щоб спонукати донорів узяти участь у зборі коштів Трампа в Нью-Йорку, з посиланням на два джерела повідомляє Reuters, вказавши, що це є однією з перших ознак того, що Кушнер працює, щоб допомогти переобратися своєму тестеві, пише УНН.

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Колишній радник колишнього президента США, Кушнер відійшов від політики після закінчення строку повноважень Трампа 2021 року і заснував приватну інвестиційну компанію Affinity Partners у Маямі.

Його дружина Іванка, дочка Трампа, заявила на початку третіх президентських перегонів Трампа в листопаді 2022 року, що не планує брати участь у його передвиборчій кампанії і хоче приділити пріоритетну увагу своїм дітям.

Не одразу стало зрозуміло, чи є кампанія Кушнера зі збору коштів, яку раніше не висвітлювали, разовою подією, чи ознакою того, що він дедалі активніше бере участь у передвиборчій кампанії Трампа, яка, як зазначено, є "компактнішою та більш дисциплінованою", ніж у 2016 і 2020 роках, коли члени сім'ї Трампа відігравали ключові ролі.

Два джерела повідомили Reuters, що Кушнер телефонував донорам напередодні збору коштів на Мангеттені 14 травня для Трампа, який на листопадових президентських виборах зустрінеться з демократом Джо Байденом. Згідно із запрошенням, батьки Кушнера, Серіл і Чарльз Кушнери, входять до переліку понад десятка співведучих заходу.

"Він зателефонував кільком людям", - сказало одне джерело про Кушнера. Друге джерело повідомило, що їм зателефонував Кушнер, запросивши взяти участь у зборі коштів і попросивши назвати імена інших потенційних донорів.

Фірма Кушнера отримала великі інвестиції на Близькому Сході, зокрема, як повідомляється, 2 мільярди доларів від уряду Саудівської Аравії.

"Джаред підтримує свого тестя і радий об'єднати безліч людей, які зв'язуються з ним, щоб допомогти кампанії", - сказав представник Кушнера.

Невістка Трампа Лара Трамп є співголовою Національного комітету Республіканської партії, а четверо з п'яти дітей Трампа будуть делегатами, які представлятимуть Флориду на Національному з'їзді Республіканської партії в липні. Іванки Трамп серед них не буде, що дозволяє припустити, що вона дотримується своєї обіцянки триматися подалі від політики.

2020 року Трамп помилував батька Кушнера, Чарльза Кушнера, забудовника, якого було засуджено до двох років тюремного ув'язнення після того, як 2004 року визнав себе винним за 18 пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, підтасуванні свідків та незаконних пожертвуваннях на передвиборчу кампанію.