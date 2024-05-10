Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters
Киев • УНН
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.
Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, звонит, чтобы побудить доноров принять участие в сборе средств Трампа в Нью-Йорке, со ссылкой на два источника сообщает Reuters, указав, что это является одним из первых признаков того, что Кушнер работает, чтобы помочь переизбраться своему тестю, пишет УНН.
Детали
Бывший советник бывшего президента США, Кушнер отошел от политики после окончания срока полномочий Трампа в 2021 году и основал частную инвестиционную компанию Affinity Partners в Майами.
Его жена Иванка, дочь Трампа, заявила в начале третьей президентской гонки Трампа в ноябре 2022 года, что не планирует участвовать в его предвыборной кампании и хочет уделить приоритетное внимание своим детям.
Не сразу стало ясно, является ли ранее не освещавшаяся кампания Кушнера по сбору средств разовым событием или признаком того, что он все активнее участвует в предвыборной кампании Трампа, которая является, как указано, "более компактной и дисциплинированной", чем в 2016 и 2020 годах, когда члены семьи Трампа играли ключевые роли.
Два источника сообщили Reuters, что Кушнер звонил донорам в преддверии сбора средств на Манхэттене 14 мая для Трампа, который на ноябрьских президентских выборах встретится с демократом Джо Байденом. Согласно приглашению, родители Кушнера, Серил и Чарльз Кушнеры, входят в число более десятка соведущих мероприятия.
"Он позвонил нескольким людям", - сказал один источник о Кушнере. Второй источник сообщил, что им позвонил Кушнер, пригласив принять участие в сборе средств и попросив назвать имена других потенциальных доноров.
Фирма Кушнера получила крупные инвестиции на Ближнем Востоке, в том числе, как сообщается, 2 миллиарда долларов от правительства Саудовской Аравии.
"Джаред поддерживает своего тестя и рад объединить множество людей, которые связываются с ним, чтобы помочь кампании", - сказал представитель Кушнера.
Невестка Трампа Лара Трамп является сопредседателем Национального комитета Республиканской партии, а четверо из пяти детей Трампа будут делегатами, представляющими Флориду на Национальном съезде Республиканской партии в июле. Иванки Трамп среди них не будет, что позволяет предположить, что она придерживается своего обещания держаться подальше от политики.
В 2020 году Трамп помиловал отца Кушнера, Чарльза Кушнера, застройщика, который был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как в 2004 году признал себя виновным по 18 пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, фальсификации свидетелей и незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию.
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Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.
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