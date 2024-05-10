18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США

Младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, Бэррон Трамп, был избран делегатом от Флориды на Национальном съезде Республиканской партии, заявил председатель партии в штате, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Председатель Республиканской партии Флориды Эван Пауэр в среду заявил, что 18-летний старшеклассник будет одним из 41 делегата от Флориды на национальном собрании, где Республиканская партия собирается официально выдвинуть его отца своим кандидатом в президенты от штата Флорида на выборах в ноябре.

Бэррона Трампа в основном держали в тени, но в марте ему исполнилось 18 лет, и на следующей неделе он заканчивает среднюю школу. Судья, который наблюдал за тайным судебным разбирательством по делу Дональда Трампа о деньгах в Нью-Йорке, заявил, что 17 мая суда не будет, чтобы Трамп мог присутствовать на выпускном вечере своего сына.

Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и младшая дочь Трампа Тиффани также входят в состав делегации Флориды на съезде, который пройдет в Милуоки с 15 по 18 июля.

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