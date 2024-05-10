Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США
Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны
FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google
Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина
Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн
Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья
"Не потеряно ни одного метра": глава Харьковской ОВА заявил об удерживании позиций украинскими силами, несмотря на усиление ударов и ДРГ врага на севере
Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы
Мужчина в Херсонской области сбросил снаряд с чердака дома: из-за взрыва пострадали двое
По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США
Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, был избран делегатом от Флориды на Национальный съезд Республиканской партии, где, как ожидается, его отец будет официально выдвинут кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре.
Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны
Военнослужащие получат 70 000 гривен, если проведут на фронте 30 дней, но с момента принятия закона еще никто не воспользовался правом на такую выплату.
FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google
Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы ограничить рыночную власть крупных технологических групп, таких как Apple и Google, создавая новые регуляторные вызовы, подобные тем, что существуют в ЕС и США.
Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина
Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.
Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн
За первые 9 месяцев работы Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали 45 миллионов тонн грузов, преимущественно украинской сельскохозяйственной продукции, в 44 страны мира.
Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья
Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.
"Не потеряно ни одного метра": глава Харьковской ОВА заявил об удерживании позиций украинскими силами, несмотря на усиление ударов и ДРГ врага на севере
Российские войска усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, атаковав город Волчанск из реактивных систем залпового огня и артиллерии, но украинские войска уверенно удерживали свои позиции, не теряя позиций.
Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы
Чешская Республика предоставила Украине первый тренажер истребителя F-16, и украинские специалисты уже тестируют его основной модуль и готовят его к эксплуатации в рамках усилий по укреплению авиационного потенциала Украины и подготовки ее пилотов.
Мужчина в Херсонской области сбросил снаряд с чердака дома: из-за взрыва пострадали двое
В Киселевке Херсонской области в результате детонации российского снаряда пострадали два человека. 38-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения после того, как сбросил снаряд со своего чердака, а 51-летний мужчина получил взрывную травму.
По новому закону смогут мобилизовать более 25 тыс. заключенных, но топ-коррупционеры и бывшие чиновники не смогут им воспользоваться - Шуляк
Топ-коррупционеры, осужденные за преступления чиновники, коллаборационисты, убийцы и осужденные за сексуальное насилие не будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже после вступления в силу законопроекта о мобилизации осужденных.