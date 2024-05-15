Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Показания Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа на уголовном процессе над экс-президентом в Нью-Йорке приобрели неординарный оборот во время перекрестного допроса накануне. Мужчина, который когда-то имел репутацию бульдога, верного Трампу, заявил, что хотел бы, чтобы бывший президент стал преступником. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Майкл Коэн, ключевой свидетель против Дональда Трампа, во время перекрестного допроса во вторник признал, что хотел бы видеть бывшего президента преступником. "Да, я хотел бы видеть Трампа осужденным. Я хотел бы видеть подотчетность; это не для меня, это для присяжных или этого суда", - сказал Коэн.

Контекст

Трампа судят по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Прокуроры утверждают, что он неправильно классифицировал выплаты Коэну за 130 000 долларов США в качестве тайных денег, выплаченных актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года - сделка, направленная на то, чтобы общественность не узнала о заявлениях Дэниелс о сексе с Трампом.

Во вторник, 14 мая, в суде Нью-Йорка продолжился процесс над Дональдом Трампом. После длительного допроса в понедельник прокурором Сьюзен Хоффингер Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, появился перед судом во время перекрестного допроса, который проводила защита бывшего президента США. Адвокаты подсудимого пытались допросить главного свидетеля обвинения.

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Дополнение

Пока адвокаты Трампа атаковали Коэна в зале суда, союзники Трампа из Республиканской партии совершили паломничество к зданию суда Нью-Йорка, чтобы выразить солидарность с знаменосцем партии, чтобы, возможно, прослушать место вице-президента и выступить против Коэна.

"Президент Трамп невиновен в этих обвинениях", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) у здания суда. Джонсон сказал, что испытывает "отвращение" к тому, что он назвал политически мотивированным судебным процессом, направленным на то, чтобы удержать Трампа от кампании.

Напомним,

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