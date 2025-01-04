За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан у Манхеттені відхилив клопотання Трампа про скасування обвинувального вердикту у справі про виплати порнозірці за мовчання, але дав зрозуміти, що ув’язнення політика чекати не варто. Про повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Суддя пояснив, що скасування вердикту присяжних було б неправильним, але водночас він підкреслив, що не вважає, що вирок має передбачати позбавлення волі.

Цей суд уважно розглянув аргументи сторін і дійшов висновку, що скасування вердикту присяжних - це не найкращий спосіб примирити інтереси, - наголосив суддя.

"Закони не надають можливості скасувати кримінальні дії, здійснені до вступу на посаду, і не створюють нового типу імунітету для обраного президента", - додав Мерчан.

Видання вказує, що 78-річний Трамп міг отримати до чотирьох років ув’язнення після того, як у травні журі присяжних визнало його винним у 34 пунктах обвинувачення у фальсифікації бізнес-записів, пов’язаних із виплатами за мовчання зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року. Справу було порушено через виплату 130 тисяч доларів адвокатом Трампа Майклом Коеном актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Представники Трампа назвали рішення суду "кампанією полювання на відьом".

Bloomberg зауважує, що Трамп зіткнувся з чотирма кримінальними справами під час своєї президентської кампанії, але справа про виплати за мовчання стала єдиною, яка дійшла до суду до виборів. Дві справи були закриті після його перемоги, а справа у штаті Джорджія щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року досі не завершена.

Нагадаємо

Апеляційний суд підтвердив вирок, що зобов'язує Дональда Трампа виплатити $5 млн компенсації у справі про сексуальне насильство. Суд визнав правомірність попереднього рішення та доречність свідчень інших жінок.