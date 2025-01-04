За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

ukenru
18:58 • 7199 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 135062 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 131067 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 134507 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 152719 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172561 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 148864 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158617 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175833 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221866 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 171234 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 148384 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 131218 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 113291 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 125345 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 135078 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 131218 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 240853 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 237510 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 43368 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56499 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 55442 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 91650 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107014 перегляди
Актуальне
За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Київ • УНН

 • 27268 перегляди

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.

Суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан у Манхеттені відхилив клопотання Трампа про скасування обвинувального вердикту у справі про виплати порнозірці за мовчання, але дав зрозуміти, що ув’язнення політика чекати не варто. Про повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Суддя пояснив, що скасування вердикту присяжних було б неправильним, але водночас він підкреслив, що не вважає, що вирок має передбачати позбавлення волі.

Цей суд уважно розглянув аргументи сторін і дійшов висновку, що скасування вердикту присяжних - це не найкращий спосіб примирити інтереси,

- наголосив суддя.

"Закони не надають можливості скасувати кримінальні дії, здійснені до вступу на посаду, і не створюють нового типу імунітету для обраного президента", - додав Мерчан.

Видання вказує, що 78-річний Трамп міг отримати до чотирьох років ув’язнення після того, як у травні журі присяжних визнало його винним у 34 пунктах обвинувачення у фальсифікації бізнес-записів, пов’язаних із виплатами за мовчання зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року. Справу було порушено через виплату 130 тисяч доларів адвокатом Трампа Майклом Коеном актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. 

Представники Трампа назвали рішення суду "кампанією полювання на відьом".

Bloomberg зауважує, що Трамп зіткнувся з чотирма кримінальними справами під час своєї президентської кампанії, але справа про виплати за мовчання стала єдиною, яка дійшла до суду до виборів. Дві справи були закриті після його перемоги, а справа у штаті Джорджія щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року досі не завершена.

Нагадаємо

Апеляційний суд підтвердив вирок, що зобов'язує Дональда Трампа виплатити $5 млн компенсації у справі про сексуальне насильство. Суд визнав правомірність попереднього рішення та доречність свідчень інших жінок.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
niu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
bloomberg-lpBloomberg L.P.
stormi-denielsСтормі Деніелс
maikl-koen-iurystМайкл Коен
manhettenМангеттен
donald-trampДональд Трамп

Звернутися з питань розміщення реклами