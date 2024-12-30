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Суд підтвердив вирок Трампу у справі про сексуальне насильство: що чекає екс-президента

Київ • УНН

 • 46300 перегляди

Апеляційний суд підтвердив вирок, що зобов'язує Дональда Трампа виплатити $5 млн компенсації у справі про сексуальне насильство. Суд визнав правомірність попереднього рішення та доречність свідчень інших жінок.

Апеляційний суд підтвердив вирок у справі про сексуальне насильство Трампа. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Суд підтвердив рішення, що зобов’язує екс-президента виплатити 5 мільйонів доларів компенсації. 

Судді апеляційної інстанції визнали, що попередній суд не допустив суттєвих порушень під час розгляду справи. Зокрема, дозволені свідчення двох жінок, які також заявили про подібну поведінку Трампа, вважалися доречними для встановлення характеру його дій. 

Рішення викликало позитивну реакцію адвокатів Керролл, які назвали його черговим кроком до справедливості.

Суд США призупинив розгляд справи Трампа через його можливе президентство09.11.24, 02:43 • 21041 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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