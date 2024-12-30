Суд підтвердив вирок Трампу у справі про сексуальне насильство: що чекає екс-президента

Апеляційний суд підтвердив вирок у справі про сексуальне насильство Трампа. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Суд підтвердив рішення, що зобов’язує екс-президента виплатити 5 мільйонів доларів компенсації.

Судді апеляційної інстанції визнали, що попередній суд не допустив суттєвих порушень під час розгляду справи. Зокрема, дозволені свідчення двох жінок, які також заявили про подібну поведінку Трампа, вважалися доречними для встановлення характеру його дій.

Рішення викликало позитивну реакцію адвокатів Керролл, які назвали його черговим кроком до справедливості.

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