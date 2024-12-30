Суд подтвердил приговор Трампу по делу о сексуальном насилии: что ждет экс-президента

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 71437 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 114199 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 109063 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 108711 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 103339 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 101767 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 102116 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
 • 100735 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 123506 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 134696 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 110255 просмотра
Один из крупнейших обменов: кого удалось сегодня освободить из плена рф

Один из крупнейших обменов: кого удалось сегодня освободить из плена рф

 • 27370 просмотра
Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

 • 89007 просмотра
Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

 • 78605 просмотра
Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

 • 82005 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 114198 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 110255 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 214542 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 190403 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 207453 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

 • 82005 просмотра
Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

 • 109063 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

 • 128828 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 134995 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 112862 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Суд подтвердил приговор Трампу по делу о сексуальном насилии: что ждет экс-президента

Суд подтвердил приговор Трампу по делу о сексуальном насилии: что ждет экс-президента

Киев  •  УНН

 • 9829 просмотра

Read in English

Апелляционный суд подтвердил приговор, обязывающий Дональда Трампа выплатить $5 млн компенсации по делу о сексуальном насилии. Суд признал правомерность предыдущего решения и уместность показаний других женщин.

Апелляционный суд подтвердил приговор по делу о сексуальном насилии Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Суд подтвердил решение, обязывающее экс-президента выплатить 5 миллионов долларов компенсации. 

Судьи апелляционной инстанции признали, что предыдущий суд не допустил существенных нарушений при рассмотрении дела. В частности, разрешенные показания двух женщин, которые также заявили о подобном поведении Трампа, считались уместными для установления характера его действий. 

Решение вызвало положительную реакцию адвокатов Кэрролл, которые назвали его очередным шагом к справедливости.

Суд США приостановил рассмотрение дела Трампа из-за его возможного президентства9 нояб. 2024, 00:43 • 20770 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
donald-trampДональд Трамп