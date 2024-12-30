Суд подтвердил приговор Трампу по делу о сексуальном насилии: что ждет экс-президента

Апелляционный суд подтвердил приговор по делу о сексуальном насилии Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Суд подтвердил решение, обязывающее экс-президента выплатить 5 миллионов долларов компенсации.

Судьи апелляционной инстанции признали, что предыдущий суд не допустил существенных нарушений при рассмотрении дела. В частности, разрешенные показания двух женщин, которые также заявили о подобном поведении Трампа, считались уместными для установления характера его действий.

Решение вызвало положительную реакцию адвокатов Кэрролл, которые назвали его очередным шагом к справедливости.

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