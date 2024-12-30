Суд подтвердил приговор Трампу по делу о сексуальном насилии: что ждет экс-президента
Киев • УНН
Апелляционный суд подтвердил приговор, обязывающий Дональда Трампа выплатить $5 млн компенсации по делу о сексуальном насилии. Суд признал правомерность предыдущего решения и уместность показаний других женщин.
Апелляционный суд подтвердил приговор по делу о сексуальном насилии Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Суд подтвердил решение, обязывающее экс-президента выплатить 5 миллионов долларов компенсации.
Судьи апелляционной инстанции признали, что предыдущий суд не допустил существенных нарушений при рассмотрении дела. В частности, разрешенные показания двух женщин, которые также заявили о подобном поведении Трампа, считались уместными для установления характера его действий.
Решение вызвало положительную реакцию адвокатов Кэрролл, которые назвали его очередным шагом к справедливости.
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