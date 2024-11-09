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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 100262 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 110226 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 115711 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 146987 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
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Суд США приостановил рассмотрение дела Трампа из-за его возможного президентства

Суд США приостановил рассмотрение дела Трампа из-за его возможного президентства

Киев  •  УНН

00:43 • 1800 просмотра

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Федеральный судья США отложила сроки рассмотрения дела Дональда Трампа о подрыве выборов 2020 года. Решение принято из-за «беспрецедентного обстоятельства» - вероятности возвращения Трампа на пост президента.

Судья США отменил сроки рассмотрения дела новоизбранного президента Дональда Трампа по подрыву на выборах 2020 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Решение принято после того, как федеральные прокуроры заявили о "беспрецедентном обстоятельстве" - возможном возвращении Трампа к президентской должности.

Окружной судья Таня Чуткан в Вашингтоне поддержала ходатайство специального прокурора Джека Смита, который ведет уголовное дело в отношении Трампа. Она согласилась отложить крайние сроки, определенные ранее судом, до принятия решения о дальнейшем ходе дела. Суд также отметил, что необходимо учитывать потенциальные юридические и практические вызовы, которые могут возникнуть из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп набрал 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы - прогноз6 ноября 2024, 11:15 • 18889 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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