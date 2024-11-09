Суд США приостановил рассмотрение дела Трампа из-за его возможного президентства
Киев • УНН
Федеральный судья США отложила сроки рассмотрения дела Дональда Трампа о подрыве выборов 2020 года. Решение принято из-за «беспрецедентного обстоятельства» - вероятности возвращения Трампа на пост президента.
Судья США отменил сроки рассмотрения дела новоизбранного президента Дональда Трампа по подрыву на выборах 2020 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Решение принято после того, как федеральные прокуроры заявили о "беспрецедентном обстоятельстве" - возможном возвращении Трампа к президентской должности.
Окружной судья Таня Чуткан в Вашингтоне поддержала ходатайство специального прокурора Джека Смита, который ведет уголовное дело в отношении Трампа. Она согласилась отложить крайние сроки, определенные ранее судом, до принятия решения о дальнейшем ходе дела. Суд также отметил, что необходимо учитывать потенциальные юридические и практические вызовы, которые могут возникнуть из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом.
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