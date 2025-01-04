За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 80651 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 140649 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 145195 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 224848 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 171935 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 163532 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 128212 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 120716 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133615 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162561 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ветераны будут получать по 1500 грн на спорт: как и когда можно будет оформить выплаты

Ветераны будут получать по 1500 грн на спорт: как и когда можно будет оформить выплаты

 • 22229 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 109214 просмотра
Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

 • 24364 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 68803 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

18:29 • 38453 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 109214 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 140650 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 130118 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 224849 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 199480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

20:01 • 14720 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

19:37 • 19069 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

18:29 • 38453 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 68803 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 100570 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

Киев  •  УНН

 • 1193 просмотра

Read in English

Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство Трампа об отмене обвинительного вердикта по делу о выплатах порнозвезде за молчание, но дал понять, что заключения политика ждать не стоит. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судья пояснил, что отмена вердикта присяжных была бы неправильной, но в то же время он подчеркнул, что не считает, что приговор должен предусматривать лишение свободы.

Этот суд внимательно рассмотрел аргументы сторон и пришел к выводу, что отмена вердикта присяжных - это не лучший способ примирить интересы,

- подчеркнул судья.

"Законы не предоставляют возможности отменить уголовные действия, совершенные до вступления в должность, и не создают нового типа иммунитета для избранного президента", - добавил Мерчан.

Издание указывает, что 78-летний Трамп мог получить до четырех лет заключения после того, как в мае жюри присяжных признало его виновным в 34 пунктах обвинения в фальсификации бизнес-записей, связанных с выплатами за молчание звезде фильмов для взрослых перед выборами 2016 года. Дело было возбуждено из-за выплаты 130 тысяч долларов адвокатом Трампа Майклом Коэном актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. 

Представители Трампа назвали решение суда "кампанией охоты на ведьм".

Bloomberg отмечает, что Трамп столкнулся с четырьмя уголовными делами во время своей президентской кампании, но дело о выплатах за молчание стало единственным, которое дошло до суда до выборов. Два дела были закрыты после его победы, а дело в штате Джорджия о попытках отменить результаты выборов 2020 года до сих пор не завершено.

Напомним

Апелляционный суд подтвердил приговор, обязывающий Дональда Трампа выплатить $5 млн компенсации по делу о сексуальном насилии. Суд признал правомерность предыдущего решения и уместность показаний других женщин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
nyu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
bloomberg-lpBloomberg L.P.
stormi-denielsСторми Дэниелс
maikl-koen-iurystМайкл Коэн
mankhettenМанхэттен
donald-trampДональд Трамп