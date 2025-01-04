За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство Трампа об отмене обвинительного вердикта по делу о выплатах порнозвезде за молчание, но дал понять, что заключения политика ждать не стоит. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судья пояснил, что отмена вердикта присяжных была бы неправильной, но в то же время он подчеркнул, что не считает, что приговор должен предусматривать лишение свободы.

Этот суд внимательно рассмотрел аргументы сторон и пришел к выводу, что отмена вердикта присяжных - это не лучший способ примирить интересы, - подчеркнул судья.

"Законы не предоставляют возможности отменить уголовные действия, совершенные до вступления в должность, и не создают нового типа иммунитета для избранного президента", - добавил Мерчан.

Издание указывает, что 78-летний Трамп мог получить до четырех лет заключения после того, как в мае жюри присяжных признало его виновным в 34 пунктах обвинения в фальсификации бизнес-записей, связанных с выплатами за молчание звезде фильмов для взрослых перед выборами 2016 года. Дело было возбуждено из-за выплаты 130 тысяч долларов адвокатом Трампа Майклом Коэном актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Представители Трампа назвали решение суда "кампанией охоты на ведьм".

Bloomberg отмечает, что Трамп столкнулся с четырьмя уголовными делами во время своей президентской кампании, но дело о выплатах за молчание стало единственным, которое дошло до суда до выборов. Два дела были закрыты после его победы, а дело в штате Джорджия о попытках отменить результаты выборов 2020 года до сих пор не завершено.

Напомним

Апелляционный суд подтвердил приговор, обязывающий Дональда Трампа выплатить $5 млн компенсации по делу о сексуальном насилии. Суд признал правомерность предыдущего решения и уместность показаний других женщин.