Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

Во вторник судья Нью-Йорка обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду и оштрафовал его на 9000 долларов за нарушение приказа судьи, который запрещает Трампу критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отверг заявления 45-го президента страны о том, что он просто отвечал на политические атаки против него, когда публично критиковал двух ключевых предполагаемых свидетелей на суде: Майкла Коэна, своего бывшего адвоката и политического агента, и порнозвезду Сторми Дэниелс.

Мерчан назвал «абсурдными» заявления Трампа о том, что репосты комментариев сторонников на социальной медиаплатформе бывшего президента Truth Social не являются нарушением распоряжения о запрете публичных высказываний.

Мерчан признал это неуважением к суду и приказал Трампу удалить оскорбительные сообщения Truth Social. Указ запрещает Трампу критиковать свидетелей, присяжных и других ключевых фигур в судебном процессе, но не самого Мерчана или прокурора стороны обвинения Элвина Брэгга. Трамп часто критикует обоих.

Трамп неоднократно жаловался во время перерывов в судебном заседании и на политических митингах, что распоряжение о запрете публичных высказываний в отношении участников суда, нарушает его конституционное право на свободу слова.

Трамп, вероятно, будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года в ноябре, и почти наверняка снова будет конкурировать с президентом Джо Байденом, демократом, который победил его в 2020 году.

В постановлении Мерчан отметил, что он "четко знает и защищает права ответчика по Первой поправке", но предупредил Трампа, что без колебаний посадит его в тюрьму, если тот продолжит нарушать его приказы.

В отдельном решении Мерчан сказал, что судебный процесс будет прерван 17 мая по просьбе Трампа, чтобы он мог посетить выпускной во Флориде своего сына Бэррона.

Добавим

Трамп стал первым бывшим президентом, которому выдвинули уголовные обвинения и которому грозит заключение, если его признают виновным.

Его обвиняют в фальсификации отчетности бизнеса, чтобы скрыть денежную выплату Дэниелс в размере 130 000 долларов, перед тем, как он выиграл выборы президента в 2016 году, чтобы скрыть от избирателей ее заявление об интимной встрече на одну ночь десять лет назад.

Трамп отрицает роман и все 34 обвинения по делу Нью-Йорка.

На суде во вторник присутствовал один из сыновей Трампа, Эрик Трамп. Это был первый случай, когда член семьи Трампа присутствовал в деле о сокрытии денег.