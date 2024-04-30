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Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов
Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.
В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие
Митинги против закона об иностранных агентах возле грузинского парламента в Тбилиси переросли в насилие, полиция применила против демонстрантов перечный газ и задержала нескольких протестующих, тогда как тысячи других собрались на проспекте Руставели.
Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия
Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных археологических артефакта, в частности древние скифские, сарматские и средневековые украшения, монеты и конскую сбрую, продемонстрировав поддержку культурного наследия Украины во время продолжающейся войны.
Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов
Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых обращений на консульское обслуживание от мужчин призывного возраста за рубежом с целью подготовки к внедрению новых правил, связанных с законом о мобилизации, но существующие обращения продолжают обрабатываться, а неотложная помощь по-прежнему предоставляется всем гражданам Украины независимо от пола или возраста.
Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили
Президент Зеленский провел встречи, посвященные ситуации на фронте, российскому наступлению и действиям Украины, направленным на срыв российских планов и достижения целей, обсудил вопросы поставок оружия и координации с партнерами для усиления возможностей украинских войск.
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект
Проект "Отрицательное всплытие" воспроизводит затопление российского крейсера "Москва" с помощью иммерсивных технологий, вызывая эмоции победы и национальной гордости для противодействия российской пропаганде и формирования нового украинского культурного нарратива.
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ
Президент Владимир Зеленский поблагодарил и поименно отметил конкретных украинских пограничников за их храбрость и эффективность в защите границ Украины, объявил о расширении Государственной пограничной службы благодаря их профессионализму и наградил пограничников государственными наградами.
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине
Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.
армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб
Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.
Комитет ООН признал нарушением прав человека навязывание гражданства рф жителям Крыма - Лубинец
Комитет ООН по правам человека признал, что навязывание россией российского гражданства жителям оккупированного Крыма является дискриминацией по этническому признаку и нарушением прав человека, включая произвольные задержания украинцев, незаконное перемещение их в россию для отбывания наказания и принудительное навязывание российского гражданства.