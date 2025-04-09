Элвин Брэгг

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а
также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других
должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.
Министерство юстиции США уволило нескольких ключевых юристов из команды спецпрокурора Джека Смита, которые вели расследование
против Трампа. Уволенные прокуроры участвовали в делах о секретных документах и попытках отмены результатов выборов 2020 года.
Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря
для обоснования запроса о закрытии дела.
Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс опровергла информацию о планах покинуть США после победы Трампа. Судья Хуан Мерчан отложил решение
по делу о выплате ей 130 000 долларов за молчание.
Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского
постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.