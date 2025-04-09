Элвин Брэгг

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс опровергла информацию о планах покинуть США после победы Трампа. Судья Хуан Мерчан отложил решение по делу о выплате ей 130 000 долларов за молчание.