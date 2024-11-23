Суд отложил приговор Трампу по делу о деньгах за молчание: что происходит

Вынесение приговора новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о деньгах за молчание отложено на неопределенный срок. Судья Хуан Мерчан принял решение перенести рассмотрение дела, предоставив адвокатам Трампа время для обоснования запроса о его закрытии, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Вынесение приговора Дональду Трампу по делу о деньгах за молчание суд на Манхэттене отложил на неопределенный срок. Такое решение в пятницу принял судья Хуан Мерчан, который ведет процесс. Это стало очередной юридической победой новоизбранного президента США на пути к возвращению в Белый дом, указывает издание.

Судья Мерчан перенес дату приговора, первоначально запланированную на 26 ноября, чтобы рассмотреть запрос адвокатов Трампа о закрытии дела. Они аргументируют это тем, что их клиент как избранный президент должен избегать юридических препятствий, которые могут помешать выполнению его обязанностей. Адвокаты должны подать свои доводы до 2 декабря, тогда как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг должен ответить до 9 декабря.

Прокуроры возражают против закрытия дела, но соглашаются, что приговор, возможно, придется отложить до завершения президентского срока Трампа в январе 2029 года. Адвокаты Трампа заявляют, что даже в таком случае вынесение приговора является неприемлемым, поскольку угроза наказания затрудняет выполнение им президентских обязанностей.

Напомним

В мае Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинений в фальсификации деловой документации, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс для сокрытия скандала. Изначально приговор должен был быть оглашен летом, но Трамп дважды добился его переноса. После победы на выборах эксперты предположили, что вынесение приговора, скорее всего, будет отложено до завершения его президентского срока.