Суд отложил приговор Трампу по делу о деньгах за молчание: что происходит

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 108354 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 115383 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 124472 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 151263 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 146660 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 126694 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 136813 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143632 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150634 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151169 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

 • 52736 просмотра
В оккупированном Крыму выполнение планов по мобилизации перебросили на участковых - Сопротивление

В оккупированном Крыму выполнение планов по мобилизации перебросили на участковых - Сопротивление

 • 57185 просмотра
Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

06:29 • 30427 просмотра
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

06:58 • 28513 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

07:35 • 20538 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 108354 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 102328 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 115400 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 151263 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 146660 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

10:10 • 6743 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

09:15 • 10258 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 32852 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 59701 просмотра
Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

 • 60696 просмотра
Актуальное
Суд отложил приговор Трампу по делу о деньгах за молчание: что происходит

Суд отложил приговор Трампу по делу о деньгах за молчание: что происходит

Киев  •  УНН

 • 6481 просмотра

Read in English

Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.

Вынесение приговора новоизбранному президенту США Дональду Трампу по делу о деньгах за молчание отложено на неопределенный срок. Судья Хуан Мерчан принял решение перенести рассмотрение дела, предоставив адвокатам Трампа время для обоснования запроса о его закрытии, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Вынесение приговора Дональду Трампу по делу о деньгах за молчание суд на Манхэттене отложил на неопределенный срок. Такое решение в пятницу принял судья Хуан Мерчан, который ведет процесс. Это стало очередной юридической победой новоизбранного президента США на пути к возвращению в Белый дом, указывает издание.

Судья Мерчан перенес дату приговора, первоначально запланированную на 26 ноября, чтобы рассмотреть запрос адвокатов Трампа о закрытии дела. Они аргументируют это тем, что их клиент как избранный президент должен избегать юридических препятствий, которые могут помешать выполнению его обязанностей. Адвокаты должны подать свои доводы до 2 декабря, тогда как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг должен ответить до 9 декабря.

Прокуроры возражают против закрытия дела, но соглашаются, что приговор, возможно, придется отложить до завершения президентского срока Трампа в январе 2029 года. Адвокаты Трампа заявляют, что даже в таком случае вынесение приговора является неприемлемым, поскольку угроза наказания затрудняет выполнение им президентских обязанностей.

Напомним

В мае Трампа признали виновным по 34 пунктам обвинений в фальсификации деловой документации, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс для сокрытия скандала. Изначально приговор должен был быть оглашен летом, но Трамп дважды добился его переноса. После победы на выборах эксперты предположили, что вынесение приговора, скорее всего, будет отложено до завершения его президентского срока.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
stormi-denielsСторми Дэниелс
elvin-breggЭлвин Брэгг
mankhettenМанхэттен
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты