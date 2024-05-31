Історичний вердикт: Суд присяжних засудив Трампа за всі 34 злочини

Суд США визнав Дональда Трампа винним у всіх 34 злочинах. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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У четвер суд присяжних Манхеттена визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у 34 пунктах фальсифікації ділових записів. Цей безпрецедентний вердикт робить його першим колишнім президентом, якому довели вину у тяжких злочинах.

Відтак, Трамп став не лише першим колишнім президентом, засудженим у злочині, але й першим кандидатом в президенти від великої партії, кого засудили під час кампанії за Білий дім. Зараз він стоїть перед можливістю стати першим чинним президентом, якому доведено злочинні дії, якщо він переможе на наступних виборах у листопаді.

Вирок у справі про приховування грошей було оголошено після майже 12-годинних обговорень присяжних, що тривали два дні. Однак, справжнє значення цього вердикту визначать виборці у листопаді. Вони вирішать, чи буде цей обвинувальний вирок перешкодою для Трампа в його намірах повернутися до Білого дому.

Після виходу з зали суду Трамп відмовився визнати вирок, називаючи суд "сфальсифікованим" та обіцяючи продовжити боротьбу.

Це був сфальсифікований, ганебний суд. Справжній вердикт буде винесений людьми 5 листопада, і вони знають, що тут сталося, і всі знають, що тут сталося. Ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина