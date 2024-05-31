Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Суд США признал Дональда Трампа виновным во всех 34 преступлениях. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В четверг присяжные Манхэттена признали бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей. Этот беспрецедентный вердикт делает его первым бывшим президентом, обвиненным в тяжких преступлениях.

Следовательно, Трамп стал не только первым бывшим президентом, осужденным в преступлении, но и первым кандидатом в президенты от крупной партии, кого осудили во время кампании за Белый дом. В настоящее время он сталкивается с возможностью стать первым действующим президентом, которому доказаны преступные действия, если он одержит победу на следующих выборах в ноябре.

Приговор по делу о сокрытии денег был оглашен после почти 12-часовых обсуждений присяжных, длившихся два дня. Однако, истинное значение этого вердикта определят избиратели в ноябре. Они решают, будет ли это обвинительное заключение препятствием для Трампа в его намерениях вернуться в Белый дом.

Покинув зал суда, Трамп отказался признать приговор, назвав суд "сфальсифицированным" и пообещав продолжить борьбу.

Это был сфальсифицированный, позорный суд. Настоящий вердикт будет вынесен людьми 5 ноября, и они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло. Мы не сделали ничего плохого. Я очень невинный человек - заявил Дональд Трамп.

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