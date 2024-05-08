Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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6 мая 2024, 16:25  •  119285 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119990 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120508 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  228810 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  440824 просмотра

Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами был отложен на неопределенный срок федеральным судьей Эйлин Кэннон.

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Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Во временно оккупированном Луганске произошли взрывы и масштабный пожар, оккупанты заявили об ударе по нефтебазе.

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В Луганске взрывы и масштабный пожар из-за удара по нефтебазе - СМИ

Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

Euroclear примет решение о конфискации 87-89% доходов от замороженных российских активов на сумму 2-3 млрд евро в ближайшие недели.

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Решение о конфискации замороженных активов РФ примут через несколько недель

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, на фоне сообщений об обстрелах и атаках беспилотников "Шахид" на город.

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В Харькове был слышен взрыв

На Полтавщине раздаются взрывы

В Полтавской области из-за вражеских обстрелов раздавались взрывы, глава областной военной администрации подтвердил факт обстрелов и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  5734 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы

В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Россия объявила в розыск бывшего народного депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко по неустановленным причинам по статье Уголовного кодекса РФ.

политика •   •  5965 просмотра
В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.

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Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Двое грузинских солдат из подразделения "Черный орел" погибли в боях под Авдеевкой, Украина.

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На войне в Украине погибли двое грузинских бойцов

Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

AstraZeneca отозвала свою вакцину против COVID-19 с мирового рынка из-за рыночных причин и замену ее обновленными вакцинами против новых вариантов, признав, что она может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как образование тромбов.

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Вакцину AstraZeneca изымают с рынка по всему миру

Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Румыния рассмотрит возможность поставки Украине одного из своих комплексов противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских воздушных атак, заявил президент Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом.

Война •   •  8117 просмотра
Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg