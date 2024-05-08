Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

Федеральная судья Эйлин Кэннон отложила дату судебного заседания по делу о ненадлежащем обращении экс-президента США Дональда Трампа с секретными документами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Суд отменяет нынешнюю дату 20 мая 2024 года (и связанный с ней календарный план), дата будет переназначена отдельным постановлением говорится в документе за подписью Кэннон, опубликованном в электронной базе федерального суда по Южному округу штата Флорида.

В документе поясняется, что ввиду множества нерешенных досудебных вопросов сейчас "окончательное назначение даты судебного заседания... неблагоразумно и противоречит обязанностям суда полноценно и справедливо изучить досудебные ходатайства, ожидающие рассмотрения, ...провести необходимую дополнительную досудебную и судебную".

Дополнение

В марте адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела. Судья отказала в удовлетворении этого запроса "на основании неконституционной неясности".

13 июня суд в Майами обвинил Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Сам бывший глава Белого дома утверждает, что не успел вернуть секретные документы из-за спешки и сильной загруженности.

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