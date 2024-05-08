Суд над Трампом відклали на невизначений термін
Київ • УНН
Судовий процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом за звинуваченням у неналежному поводженні з секретними документами був відкладений на невизначений термін федеральним суддею Ейлін Кеннон.
Федеральна суддя Ейлін Кеннон відклала дату судового засідання у справі про неналежне звернення експрезидента США Дональда Трампа із секретними документами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Суд скасовує нинішню дату 20 травня 2024 року (і пов'язаний з нею календарний план), дату буде перепризначено окремою постановою
У документі пояснюється, що з огляду на безліч невирішених досудових питань зараз "остаточне призначення дати судового засідання… нерозсудливо і суперечить обов'язкам суду повноцінно і справедливо вивчити досудові клопотання, що очікують розгляду, …провести необхідну додаткову досудову і судову" .
Доповнення
У березні адвокати Трампа подали клопотання про припинення справи. Суддя відмовила у задоволенні цього запиту "на підставі неконституційної неясності".
13 червня суд у Майамі звинуватив Трампа у справі про неналежне поводження з секретними документами. Трампу загрожує до 400 років позбавлення волі та великий грошовий штраф. Однак, незважаючи на судове переслідування, він зможе брати участь у президентських виборах у 2024 році. Сам колишній глава Білого дому стверджує, що не встиг повернути секретні документи через поспіх і сильну завантаженість.
Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ05.05.24, 19:20 • 25268 переглядiв