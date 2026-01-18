Водитель, который пьяным въехал в толпу во время празднования Дня независимости в США, приговорен к 24 годам тюрьмы
Киев • УНН
Дэниел Хайден приговорен к 24 годам заключения за смертельную аварию 4 июля 2024 года. Мужчина в нетрезвом состоянии въехал в толпу, в результате чего погибли четыре человека.
Суд Манхэттена вынес приговор 46-летнему Дэниелу Гайдену за совершение масштабной аварии во время празднования Дня Независимости 4 июля 2024 года. Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу, приговорили к сроку от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Согласно материалам дела, Гайден, находясь за рулем пикапа Ford F-150, проигнорировал знак остановки и на скорости около 87 км/ч выехал на тротуар в парке Корлирс Хук. Автомобиль протаранил ограждение и врезался в группу людей, праздновавших Четвертое июля.
В результате инцидента погибли четыре человека: 30-летняя Эмили Руис, 59-летняя Люсиль Пинкни, ее 38-летний сын Герман и 43-летняя Ана Морель. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Окружной прокурор Элвин Л. Брэгг отметил, что водитель нажал на тормоза лишь за полсекунды до столкновения, а после остановки пытался скрыться с места происшествия.
Юридические детали
Суд признал Гайдена виновным по нескольким статьям, в частности:
- четыре пункта обвинения в убийстве второй степени;
- убийство при отягчающих обстоятельствах с применением транспортного средства;
- многочисленные пункты обвинения в нападении второй и третьей степеней.
Примечательно, что осужденный ранее работал консультантом по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и даже написал книгу о преодолении зависимости. Во время заседания Гайден извинился перед семьями жертв.
Хотя это заключение не исправит смертей и травм, я надеюсь, что приговор принесет утешение пострадавшим. Если вы пьяны – не садитесь за руль, вы будете привлечены к ответственности
