Водитель, который пьяным въехал в толпу во время празднования Дня независимости в США, приговорен к 24 годам тюрьмы

17 января, 12:49 • 17422 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 33104 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 26262 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 37749 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 46515 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 38879 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 57228 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29483 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45141 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36716 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг17 января, 20:41 • 2742 просмотра
Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США17 января, 21:28 • 3682 просмотра
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17 января, 21:44 • 4518 просмотра
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домовPhoto00:35 • 2654 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии00:40 • 12340 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 24610 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 57228 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 32731 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 64285 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 94171 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 1470 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 21118 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18922 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 17086 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 16575 просмотра
Водитель, который пьяным въехал в толпу во время празднования Дня независимости в США, приговорен к 24 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дэниел Хайден приговорен к 24 годам заключения за смертельную аварию 4 июля 2024 года. Мужчина в нетрезвом состоянии въехал в толпу, в результате чего погибли четыре человека.

Водитель, который пьяным въехал в толпу во время празднования Дня независимости в США, приговорен к 24 годам тюрьмы

Суд Манхэттена вынес приговор 46-летнему Дэниелу Гайдену за совершение масштабной аварии во время празднования Дня Независимости 4 июля 2024 года. Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу, приговорили к сроку от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам дела, Гайден, находясь за рулем пикапа Ford F-150, проигнорировал знак остановки и на скорости около 87 км/ч выехал на тротуар в парке Корлирс Хук. Автомобиль протаранил ограждение и врезался в группу людей, праздновавших Четвертое июля.

Британца, совершившего наезд на толпу фанатов в Ливерпуле, приговорили к 21 году тюрьмы16.12.25, 17:27 • 3198 просмотров

В результате инцидента погибли четыре человека: 30-летняя Эмили Руис, 59-летняя Люсиль Пинкни, ее 38-летний сын Герман и 43-летняя Ана Морель. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Окружной прокурор Элвин Л. Брэгг отметил, что водитель нажал на тормоза лишь за полсекунды до столкновения, а после остановки пытался скрыться с места происшествия.

Юридические детали

Суд признал Гайдена виновным по нескольким статьям, в частности:  

  • четыре пункта обвинения в убийстве второй степени;
    • убийство при отягчающих обстоятельствах с применением транспортного средства;  
      • многочисленные пункты обвинения в нападении второй и третьей степеней.

        Примечательно, что осужденный ранее работал консультантом по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и даже написал книгу о преодолении зависимости. Во время заседания Гайден извинился перед семьями жертв.

        Хотя это заключение не исправит смертей и травм, я надеюсь, что приговор принесет утешение пострадавшим. Если вы пьяны – не садитесь за руль, вы будете привлечены к ответственности

        – заявил прокурор Элвин Брэгг после оглашения решения суда.

        Дело полицейской, насмерть сбившей ребенка: подозреваемую отправили под стражу16.01.26, 14:27 • 2776 просмотров

        Степан Гафтко

