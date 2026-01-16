Дело полицейской, насмерть сбившей ребенка: подозреваемую отправили под стражу

Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу о смертельном ДТП в Прилуках, в результате которого погиб ребенок, и отправил подозреваемую под стражу, передает корреспондент УНН.

Детали

В Прилуках Черниговской области 10 декабря полицейские на служебном автомобиле сбили на регулируемом пешеходном переходе двух человек. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок – 6-летняя девочка – погиб.

Суд первой инстанции отправил подозреваемую под стражу, однако определил залог в размере 252 тысяч гривен, который был внесен.

Прокуратура не согласилась с таким решением суда, настаивая на безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня состоялось рассмотрение ходатайства.

В суде были оглашены факты, что подозреваемая не оградила место ДТП, не позаботилась об оказании медицинской помощи, а взяла из машины телефон и начала кому-то звонить.

Адвокат потерпевших сообщила, что с момента совершения ДТП до звонка в скорую прошло 4 минуты и вызов совершил напарник подозреваемой, который находился с ней в авто.

Заместитель Генерального прокурора, курирующий направление ювенальной юстиции, Виктор Логачев лично возглавил группу прокуроров по этому делу. В суде он подчеркнул, что существует риск того, что подозреваемая может скрываться от следствия или же пытаться незаконно влиять на свидетелей.

Суд принял аргументы стороны обвинения и отправил подозреваемую под стражу до 7 февраля 2026 года без назначения залога.

Защита прав детей для Генерального прокурора – один из главных приоритетов работы. И дела, в которых идет речь о нарушении прав детей, где дети являются потерпевшими – у нас на особом контроле. И было определено, что я возглавлю группу прокуроров по этому делу и будет осуществляться процессуальное руководство мной лично - подчеркнул Логачев после судебного заседания.

Он добавил, что было решено усилить группу прокуроров по этому делу его участием и он будет возглавлять группу и во время рассмотрения дела по существу.