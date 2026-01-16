Справа поліцейської, яка на смерть збила дитину: підозрювану відправили під варту

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 4396 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 7094 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 11604 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 20065 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 25182 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 23741 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 34269 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37461 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 77134 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 86670 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 14994 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 18413 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 15948 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 15147 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 11022 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 27184 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 59329 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 77127 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 86665 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 71100 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 2952 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 16171 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 28393 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 49738 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 83269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Дипломатка

Справа поліцейської, яка на смерть збила дитину: підозрювану відправили під варту

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури. Підозрювану у смертельній ДТП у Прилуках, в якій загинула дитина, взяли під варту до 7 лютого 2026 року без права внесення застави.

Справа поліцейської, яка на смерть збила дитину: підозрювану відправили під варту

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури у справі про смертельне ДТП у Прилуках, в результаті якого загинула дитина, та відправив підозрювану під варту, передає кореспондент УНН

Деталі

У Прилуках на Чернігівщині 10 грудня поліцейські на службовому автомобілі збили на регульованому пішохідному переході двох людей. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина – 6-річна дівчинка – загинула.

Суд першої інстанції відправив підозрювану під варту, однак визначив заставу у розмірі 252 тисячі гривень, яку було внесено. 

Прокуратура не погодилась з таким рішенням суду, наполягаючи на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою 

Сьогодні відбувся розгляд клопотання. 

У суді були оголошені факти, що підозрювана не огородила місце ДТП, не потурбувалася про надання медичної допомоги, а взяла з машини телефон і почала комусь телефонувати. 

Адвокат потерпілих повідомила, що з моменту вчинення ДТП до дзвінка до швидкої пройшло 4 хвилини і виклик здійснив напарник підозрюваної, який перебував з нею в авто. 

Заступник Генерального прокурора, що опікується напрямком ювенальної юстиції, Віктор Логачов особисто очолив групу прокурорів у цій справі. В суді він наголосив, що існує ризик того, що підозрювана може переховуватися від слідства або ж пробувати незаконно впливати на свідків. 

Суд пристав на аргументи сторони обвинувачення і відправив підозрювану під варту до 7 лютого 2026 року без призначення застави. 

Захист прав дітей для Генерального прокурора – один з головних пріоритетів роботи. І справи в яких йде мова про порушення прав дійте, де діти є потерпілими – у нас на особливому контролі. І було визначено, що я очолю групу прокурорів у цій справі і буде здійснюватися процесуальне керівництво мною особисто 

- наголосив Логачов після судового засідання. 

Він додав, що було вирішено посилити групу прокурорів у цій справі його участю і він очолюватиме групу і під час розгляду справи по суті. 

Євген Царенко

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Прилуки
Чернігівська область