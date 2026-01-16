Справа поліцейської, яка на смерть збила дитину: підозрювану відправили під варту

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури у справі про смертельне ДТП у Прилуках, в результаті якого загинула дитина, та відправив підозрювану під варту, передає кореспондент УНН.

У Прилуках на Чернігівщині 10 грудня поліцейські на службовому автомобілі збили на регульованому пішохідному переході двох людей. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина – 6-річна дівчинка – загинула.

Суд першої інстанції відправив підозрювану під варту, однак визначив заставу у розмірі 252 тисячі гривень, яку було внесено.

Прокуратура не погодилась з таким рішенням суду, наполягаючи на безальтернативному запобіжному заході у вигляді тримання під вартою

Сьогодні відбувся розгляд клопотання.

У суді були оголошені факти, що підозрювана не огородила місце ДТП, не потурбувалася про надання медичної допомоги, а взяла з машини телефон і почала комусь телефонувати.

Адвокат потерпілих повідомила, що з моменту вчинення ДТП до дзвінка до швидкої пройшло 4 хвилини і виклик здійснив напарник підозрюваної, який перебував з нею в авто.

Заступник Генерального прокурора, що опікується напрямком ювенальної юстиції, Віктор Логачов особисто очолив групу прокурорів у цій справі. В суді він наголосив, що існує ризик того, що підозрювана може переховуватися від слідства або ж пробувати незаконно впливати на свідків.

Суд пристав на аргументи сторони обвинувачення і відправив підозрювану під варту до 7 лютого 2026 року без призначення застави.

Захист прав дітей для Генерального прокурора – один з головних пріоритетів роботи. І справи в яких йде мова про порушення прав дійте, де діти є потерпілими – у нас на особливому контролі. І було визначено, що я очолю групу прокурорів у цій справі і буде здійснюватися процесуальне керівництво мною особисто