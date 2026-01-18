$43.180.08
17 січня, 12:49 • 17629 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 33633 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 26426 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 37919 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 46641 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38961 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 57391 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29509 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45187 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36731 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Водія, який п'яним в'їхав у натовп під час святкування Дня незалежності у США засудили до 24 років тюрми

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Деніела Гайдена засудили до 24 років ув'язнення за смертельну аварію 4 липня 2024 року. Чоловік напідпитку в'їхав у натовп, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Водія, який п'яним в'їхав у натовп під час святкування Дня незалежності у США засудили до 24 років тюрми

Суд Мангеттена виніс вирок 46-річному Деніелу Гайдену за скоєння масштабної аварії під час святкування Дня Незалежності 4 липня 2024 року. Чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння в’їхав у натовп, засудили до терміну від 24 років до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Згідно з матеріалами справи, Гайден, перебуваючи за кермом пікапа Ford F-150, проігнорував знак зупинки та на швидкості близько 87 км/год виїхав на тротуар у парку Корлірс Хук. Автомобіль протаранив огорожу та врізався у групу людей, які святкували Четверте липня.

Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення16.12.25, 17:27 • 3198 переглядiв

Внаслідок інциденту загинули четверо осіб: 30-річна Емілі Руїс, 59-річна Люсіль Пінкні, її 38-річний син Герман та 43-річна Ана Морель. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окружний прокурор Елвін Л. Брегг зазначив, що водій натиснув на гальма лише за пів секунди до зіткнення, а після зупинки намагався втекти з місця події.

Юридичні деталі

Суд визнав Гайдена винним за кількома статтями, зокрема:  

  • чотири пункти звинувачення у вбивстві другого ступеня;
    • вбивство за обтяжуючих обставин із застосуванням транспортного засобу;  
      • численні пункти звинувачення у нападі другого та третього ступенів.

        Примітно, що засуджений раніше працював консультантом із питань зловживання психоактивними речовинами та навіть написав книгу про подолання залежності. Під час засідання Гайден вибачився перед родинами жертв.

        Хоча це ув’язнення не виправить смертей та травм, я сподіваюся, що вирок принесе втіху постраждалим. Якщо ви п’яні – не сідайте за кермо, вас буде притягнуто до відповідальності

        – заявив прокурор Елвін Брегг після оголошення рішення суду.

        Справа поліцейської, яка на смерть збила дитину: підозрювану відправили під варту16.01.26, 14:27 • 2776 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоНовини Світу
        Дорожньо-транспортна пригода
        Довічне позбавлення волі
        Елвін Брегг
        Сполучені Штати Америки