Водія, який п'яним в'їхав у натовп під час святкування Дня незалежності у США засудили до 24 років тюрми

Суд Мангеттена виніс вирок 46-річному Деніелу Гайдену за скоєння масштабної аварії під час святкування Дня Незалежності 4 липня 2024 року. Чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння в’їхав у натовп, засудили до терміну від 24 років до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Згідно з матеріалами справи, Гайден, перебуваючи за кермом пікапа Ford F-150, проігнорував знак зупинки та на швидкості близько 87 км/год виїхав на тротуар у парку Корлірс Хук. Автомобіль протаранив огорожу та врізався у групу людей, які святкували Четверте липня.

Внаслідок інциденту загинули четверо осіб: 30-річна Емілі Руїс, 59-річна Люсіль Пінкні, її 38-річний син Герман та 43-річна Ана Морель. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окружний прокурор Елвін Л. Брегг зазначив, що водій натиснув на гальма лише за пів секунди до зіткнення, а після зупинки намагався втекти з місця події.

Суд визнав Гайдена винним за кількома статтями, зокрема:

Примітно, що засуджений раніше працював консультантом із питань зловживання психоактивними речовинами та навіть написав книгу про подолання залежності. Під час засідання Гайден вибачився перед родинами жертв.

Хоча це ув’язнення не виправить смертей та травм, я сподіваюся, що вирок принесе втіху постраждалим. Якщо ви п’яні – не сідайте за кермо, вас буде притягнуто до відповідальності