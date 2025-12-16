Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення

$42.250.05
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 5500 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 13451 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 16886 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 18875 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 24636 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21979 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22656 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29892 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21874 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 8758 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 17641 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 18062 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 7116 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 12727 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 2938 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 12797 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 18132 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 67325 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 62708 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Андрій Сибіга
Україна
Нідерланди
Німеччина
Європа
Польща
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 40406 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 57511 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57660 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 61380 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 96174 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Мі-8
Дія (сервіс)

Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Чоловіка, який в'їхав автомобілем у натовп футбольних уболівальників під час параду в Ліверпулі, засудили до 21,5 року ув'язнення. Внаслідок інциденту постраждали понад 130 людей, включаючи українку, яка потребувала операції.

Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення

Чоловіка, який під час травневого параду з нагоди перемоги "Ліверпуля" в Прем’єр-лізі в’їхав автомобілем у натовп футбольних уболівальників і поранив понад 130 людей, у вівторок засудили до 21,5 року ув’язнення. Він визнав себе винним за 31 пунктом обвинувачення, пов’язаним з інцидентом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами обвинувачення, Пол Дойл в'їхав у натовп уболівальників, збивши дорослих і дітей, які відскочили від його автомобіля або були затягнуті під нього, просто тому, що втратив самоконтроль.

54-річний чоловік минулого місяця визнав себе винним у звинуваченнях, що включали дев'ять випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і 17 випадків спроби заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у перший день судового розгляду.

У понеділок прокурор Пол Гріні заявив, що Дойл був "людиною в стані люті, яку повністю охопив гнів", коли він навмисно наїхав на радісних уболівальників, травмувавши 134 особи, серед яких було вісім дітей.

Він не лише спричинив масштабні травми, а й посіяв жах серед тих, хто прийшов на захід, який мав стати днем радості

- зазначив Гріні.

Адвокат Пола Дойла, Саймон Чока, заявив в суді: "Обвинувачений жахнувся від того, що він зробив... він кається, соромиться і глибоко шкодує про всіх, хто постраждав або зазнав болю".

Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України15.12.25, 00:08 • 17479 переглядiв

Суддя заявив у суді в понеділок, що близько мільйона людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати 20-й титул чемпіона Англії, який завоював "Ліверпуль", і подивитися на парад відкритого автобуса з командою та її персоналом, які везли трофей Прем'єр-ліги.

Дойл поїхав до центру міста, щоб забрати друзів, які були на параді, і за 77 секунд, близько 18:00, врізався в натовп, кричачи, лаючись і сигналячи.

Однією з постраждалих стала громадянка України Анна Білоноженко, якій знадобилася операція через перелом коліна. Вона виїхала з України до Великої Британії в 2024 році.

Інші постраждалі розповіли про довготривалі наслідки інциденту для себе та своїх близьких: вони не можуть працювати, піклуватися про родини, перебувати в людних місцях або дивитися матчі "Ліверпуля".

Нагадаємо

Нагадаємо ц травні 2025 року у Ліверпулі автомобіль скоїв наїзд на пішоходів, які святкували перемогу футбольного клубу. Поліція затримала водія, прем'єр-міністр в курсі події.

Ольга Розгон

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Ліверпуль
Reuters
Велика Британія
Україна