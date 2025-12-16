Британця, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення

Чоловіка, який під час травневого параду з нагоди перемоги "Ліверпуля" в Прем’єр-лізі в’їхав автомобілем у натовп футбольних уболівальників і поранив понад 130 людей, у вівторок засудили до 21,5 року ув’язнення. Він визнав себе винним за 31 пунктом обвинувачення, пов’язаним з інцидентом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами обвинувачення, Пол Дойл в'їхав у натовп уболівальників, збивши дорослих і дітей, які відскочили від його автомобіля або були затягнуті під нього, просто тому, що втратив самоконтроль.

54-річний чоловік минулого місяця визнав себе винним у звинуваченнях, що включали дев'ять випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і 17 випадків спроби заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у перший день судового розгляду.

У понеділок прокурор Пол Гріні заявив, що Дойл був "людиною в стані люті, яку повністю охопив гнів", коли він навмисно наїхав на радісних уболівальників, травмувавши 134 особи, серед яких було вісім дітей.

Він не лише спричинив масштабні травми, а й посіяв жах серед тих, хто прийшов на захід, який мав стати днем радості - зазначив Гріні.

Адвокат Пола Дойла, Саймон Чока, заявив в суді: "Обвинувачений жахнувся від того, що він зробив... він кається, соромиться і глибоко шкодує про всіх, хто постраждав або зазнав болю".

Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України

Суддя заявив у суді в понеділок, що близько мільйона людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати 20-й титул чемпіона Англії, який завоював "Ліверпуль", і подивитися на парад відкритого автобуса з командою та її персоналом, які везли трофей Прем'єр-ліги.

Дойл поїхав до центру міста, щоб забрати друзів, які були на параді, і за 77 секунд, близько 18:00, врізався в натовп, кричачи, лаючись і сигналячи.

Однією з постраждалих стала громадянка України Анна Білоноженко, якій знадобилася операція через перелом коліна. Вона виїхала з України до Великої Британії в 2024 році.

Інші постраждалі розповіли про довготривалі наслідки інциденту для себе та своїх близьких: вони не можуть працювати, піклуватися про родини, перебувати в людних місцях або дивитися матчі "Ліверпуля".

Нагадаємо

Нагадаємо ц травні 2025 року у Ліверпулі автомобіль скоїв наїзд на пішоходів, які святкували перемогу футбольного клубу. Поліція затримала водія, прем'єр-міністр в курсі події.