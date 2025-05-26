У Британії автомобіль в'їхав у натовп футбольних фанатів "Ліверпуля", є затриманий
Київ • УНН
У Ліверпулі автомобіль скоїв наїзд на пішоходів, які святкували перемогу футбольного клубу. Поліція затримала водія, прем'єр-міністр в курсі події.
У Ліверпулі автомобіль в'їхав у групу людей, які святкували перемогу місцевої футбольної команди в Прем'єр-лізі, передає УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Чоловіка було затримано після того, як автомобіль врізався в кількох пішоходів у центрі Ліверпуля під час параду перемоги футбольного клубу "Ліверпуль", повідомила поліція Мерсісайда.
Поліція повідомила, що автомобіль зупинився на місці події, і чоловіка було затримано.
Тисячі фанатів вишикувалися вздовж вулиць міста, щоб відсвяткувати перемогу "Ліверпуля" в Прем'єр-лізі, по дорозі зустрічаючи гравців клубами червоного диму.
Поліція Мерсісайда: автомобіль врізався в "кілька пішоходів"
Поліція Мерсісайда опублікувала заяву про зіткнення на Вотер-стріт.
Представник сказав: "У даний час ми розглядаємо повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в центрі Ліверпуля".
"Сьогодні, в понеділок, 26 травня, близько 18:00 до нас звернулися після повідомлень про зіткнення автомобіля з кількома пішоходами на Вотер-стріт. Машина зупинилася на місці події, і чоловіка було затримано", - зазначено у повідомленні.
Зараз на місці події знаходяться екстрені служби.
Прем'єр-міністра Великої Британії тримають в курсі подій
Прем'єра Великої Британії Кіра Стармера тримають в курсі подій в Ліверпулі, додає видання.
Пізніше ЗМІ полікувало заяву від прем'єр-міністра.
Стармер каже, що сцени в Ліверпулі "жахливі" — і дякує службам екстреної допомоги за реакцію.
"Сцени в Ліверпулі жахливі — мої думки з усіма постраждалими... Я хочу подякувати поліції та службам екстреної допомоги за їх швидку та постійну реакцію на цей шокуючий інцидент. Я в курсі подій і прошу надати поліції необхідний простір для розслідування", - заявив прем'єр Британії.