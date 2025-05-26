В Британии автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов "Ливерпуля", есть задержанный
Киев • УНН
В Ливерпуле автомобиль совершил наезд на пешеходов, праздновавших победу футбольного клуба. Полиция задержала водителя, премьер-министр в курсе происшествия.
В Ливерпуле автомобиль въехал в группу людей, праздновавших победу местной футбольной команды в Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Мужчина был задержан после того, как автомобиль врезался в нескольких пешеходов в центре Ливерпуля во время парада победы футбольного клуба "Ливерпуль", сообщила полиция Мерсисайда.
Полиция сообщила, что автомобиль остановился на месте происшествия, и мужчина был задержан.
Тысячи фанатов выстроились вдоль улиц города, чтобы отпраздновать победу "Ливерпуля" в Премьер-лиге, по дороге встречая игроков клубами красного дыма.
Полиция Мерсисайда: автомобиль врезался в "несколько пешеходов"
Полиция Мерсисайда опубликовала заявление о столкновении на Уотер-стрит.
Представитель сказал: "В настоящее время мы рассматриваем сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля".
"Сегодня, в понедельник, 26 мая, около 18:00 к нам обратились после сообщений о столкновении автомобиля с несколькими пешеходами на Уотер-стрит. Машина остановилась на месте происшествия, и мужчина был задержан", - отмечено в сообщении.
Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы.
Премьер-министра Великобритании держат в курсе событий
Премьера Великобритании Кира Стармера держат в курсе событий в Ливерпуле, добавляет издание.
Позже СМИ полечило заявление от премьер-министра.
Стармер говорит, что сцены в Ливерпуле "ужасны" — и благодарит службы экстренной помощи за реакцию.
"Сцены в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими... Я хочу поблагодарить полицию и службы экстренной помощи за их быструю и постоянную реакцию на этот шокирующий инцидент. Я в курсе событий и прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования", - заявил премьер Британии.