В Британии автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов "Ливерпуля", есть задержанный

В Ливерпуле автомобиль въехал в группу людей, праздновавших победу местной футбольной команды в Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Мужчина был задержан после того, как автомобиль врезался в нескольких пешеходов в центре Ливерпуля во время парада победы футбольного клуба "Ливерпуль", сообщила полиция Мерсисайда.

Полиция сообщила, что автомобиль остановился на месте происшествия, и мужчина был задержан.

Тысячи фанатов выстроились вдоль улиц города, чтобы отпраздновать победу "Ливерпуля" в Премьер-лиге, по дороге встречая игроков клубами красного дыма.

Полиция Мерсисайда: автомобиль врезался в "несколько пешеходов"

Полиция Мерсисайда опубликовала заявление о столкновении на Уотер-стрит.

Представитель сказал: "В настоящее время мы рассматриваем сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля".

"Сегодня, в понедельник, 26 мая, около 18:00 к нам обратились после сообщений о столкновении автомобиля с несколькими пешеходами на Уотер-стрит. Машина остановилась на месте происшествия, и мужчина был задержан", - отмечено в сообщении.

Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы.

Премьер-министра Великобритании держат в курсе событий

Премьера Великобритании Кира Стармера держат в курсе событий в Ливерпуле, добавляет издание.

Позже СМИ полечило заявление от премьер-министра.

Стармер говорит, что сцены в Ливерпуле "ужасны" — и благодарит службы экстренной помощи за реакцию.

"Сцены в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими... Я хочу поблагодарить полицию и службы экстренной помощи за их быструю и постоянную реакцию на этот шокирующий инцидент. Я в курсе событий и прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования", - заявил премьер Британии.