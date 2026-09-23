Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ассистенткой

$44.790.0851.330.03
ukenru
18:22 • 13497 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
18:09 • 14063 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
16:51 • 15343 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
16:32 • 22099 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
16:02 • 23137 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
14:26 • 32823 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
23 сентября, 13:23 • 32787 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 35647 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 33512 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
23 сентября, 09:00 • 27061 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.2м/с
92%
742мм
Популярные новости
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31095 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27754 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 24925 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25211 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 18968 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
16:32 • 22101 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам16:02 • 23140 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь14:26 • 32823 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25329 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 25047 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 19085 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27874 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31211 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 41465 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 41523 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Хранитель
Ми-8

Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ассистенткой

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Бывшего продюсера признали виновным в сексуальном насилии над Мириам Хейли в 2006 году. Вайнштейн отрицает свою вину.

Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ассистенткой

В среду судья в Нью-Йорке приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над бывшей ассистенткой по вопросам кинопроизводства, совершённое в 2006 году. Приговор был вынесен после того, как в прошлом году во время повторного судебного разбирательства бывшего кинопродюсера признали виновным, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

74-летнего Вайнштейна в июне 2025 года признали виновным в совершении преступного сексуального акта первой степени в отношении Мириам Хейли в его квартире на Манхэттене. Это стало кульминацией шестилетней судебной эпопеи, в ходе которой вынесенный ему в 2020 году приговор был отменён высшим судом штата Нью-Йорк. Вайнштейн отрицает факты насилия или совершения сексуальных действий без согласия партнёрши.

В среду окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг высоко оценил показания Хейли и отметил, что его тронула её смелость.

Представитель Вайнштейна заявил, что тот продолжает настаивать на своей невиновности и категорически не согласен с приговором, вынесенным судьёй Кёртисом Фарбером.

Впервые Вайнштейна признали виновным в Нью-Йорке в 2020 году — за нападение на Хейли и изнасилование актрисы Джессики Манн; тогда его приговорили к 23 годам лишения свободы. В 2024 году высший суд штата Нью-Йорк отменил этот приговор, признав, что судебный процесс не был справедливым. Во время повторного рассмотрения дела в 2025 году присяжные признали его виновным по эпизоду, касавшемуся Хейли, оправдали по обвинению в нападении на бывшую модель Каю Соколу, а по обвинению в изнасиловании Манн не смогли прийти к единому мнению.

Третий судебный процесс по обвинению Манн в мае завершился без вынесения вердикта (mistrial). В следующем месяце прокуроры сняли обвинения после того, как Манн заявила, что не хочет давать показания на четвёртом процессе.

Вайнштейна, который был сооснователем студии Miramax, также признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в Калифорнии в 2022 году и приговорили к 16 годам лишения свободы. В июне апелляционный суд Калифорнии оставил эти обвинительные приговоры в силе, но распорядился пересмотреть наказание, поскольку судья первой инстанции учёл в качестве отягчающего обстоятельства его нью-йоркские приговоры, которые впоследствии были отменены.

Первый обвинительный приговор Вайнштейну стал важной вехой для движения #MeToo, которое побуждало женщин открыто заявлять о случаях сексуальных домогательств или насилия со стороны влиятельных мужчин.

Более 100 женщин, в том числе известные актрисы, обвинили Вайнштейна в неподобающем поведении. Он отвергает эти обвинения.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Харви Вайнштейн
Reuters
Нью-Йорк (штат)
Элвин Брэгг
Манхэттен
Калифорния
Нью-Йорк