Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ассистенткой

В среду судья в Нью-Йорке приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над бывшей ассистенткой по вопросам кинопроизводства, совершённое в 2006 году. Приговор был вынесен после того, как в прошлом году во время повторного судебного разбирательства бывшего кинопродюсера признали виновным, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

74-летнего Вайнштейна в июне 2025 года признали виновным в совершении преступного сексуального акта первой степени в отношении Мириам Хейли в его квартире на Манхэттене. Это стало кульминацией шестилетней судебной эпопеи, в ходе которой вынесенный ему в 2020 году приговор был отменён высшим судом штата Нью-Йорк. Вайнштейн отрицает факты насилия или совершения сексуальных действий без согласия партнёрши.

В среду окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг высоко оценил показания Хейли и отметил, что его тронула её смелость.

Представитель Вайнштейна заявил, что тот продолжает настаивать на своей невиновности и категорически не согласен с приговором, вынесенным судьёй Кёртисом Фарбером.

Впервые Вайнштейна признали виновным в Нью-Йорке в 2020 году — за нападение на Хейли и изнасилование актрисы Джессики Манн; тогда его приговорили к 23 годам лишения свободы. В 2024 году высший суд штата Нью-Йорк отменил этот приговор, признав, что судебный процесс не был справедливым. Во время повторного рассмотрения дела в 2025 году присяжные признали его виновным по эпизоду, касавшемуся Хейли, оправдали по обвинению в нападении на бывшую модель Каю Соколу, а по обвинению в изнасиловании Манн не смогли прийти к единому мнению.

Третий судебный процесс по обвинению Манн в мае завершился без вынесения вердикта (mistrial). В следующем месяце прокуроры сняли обвинения после того, как Манн заявила, что не хочет давать показания на четвёртом процессе.

Вайнштейна, который был сооснователем студии Miramax, также признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в Калифорнии в 2022 году и приговорили к 16 годам лишения свободы. В июне апелляционный суд Калифорнии оставил эти обвинительные приговоры в силе, но распорядился пересмотреть наказание, поскольку судья первой инстанции учёл в качестве отягчающего обстоятельства его нью-йоркские приговоры, которые впоследствии были отменены.

Первый обвинительный приговор Вайнштейну стал важной вехой для движения #MeToo, которое побуждало женщин открыто заявлять о случаях сексуальных домогательств или насилия со стороны влиятельных мужчин.

Более 100 женщин, в том числе известные актрисы, обвинили Вайнштейна в неподобающем поведении. Он отвергает эти обвинения.