Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над асистенкою

$44.790.0851.330.03
ukenru
18:22 • 13408 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
18:09 • 13977 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
16:51 • 15299 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
16:32 • 22020 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
16:02 • 23062 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
14:26 • 32767 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
23 вересня, 13:23 • 32759 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
23 вересня, 09:55 • 35636 перегляди
ЄС має подолати "втому" від санкцій і посилити тиск на росію - єврокомісар
23 вересня, 09:25 • 33503 перегляди
"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова
Ексклюзив
23 вересня, 09:00 • 27055 перегляди
Не завжди 50/50: коли після розлучення один із подружжя може отримати більше майна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.2м/с
92%
742мм
Популярнi новини
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 31095 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 27754 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo23 вересня, 13:56 • 24925 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto23 вересня, 13:57 • 25210 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 18967 перегляди
Публікації
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
16:32 • 22019 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей16:02 • 23061 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку14:26 • 32765 перегляди
Що приготувати з гарбуза: топ-7 найкращих рецептівPhoto23 вересня, 13:57 • 25258 перегляди
Silent Hill: Townfall і Control Resonant - головні ігрові релізи 24 вересняPhotoVideo23 вересня, 13:56 • 24978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Фінляндія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 19020 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 27810 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 31148 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 41440 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 41498 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Опалення
The Guardian
Мі-8
Фільм

Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над асистенкою

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Колишнього продюсера визнали винним у сексуальному насильстві над Міріам Гейлі у 2006 році. Вайнштейн заперечує провину.

Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над асистенкою

У середу суддя в Нью-Йорку засудив колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над колишньою асистенткою з питань кіновиробництва, вчинене у 2006 році. Вирок було винесено після того, як минулого року під час повторного судового розгляду колишнього кіномагната визнали винним, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

74-річного Вайнштейна у червні 2025 року визнали винним у вчиненні злочинного сексуального акту першого ступеня щодо Міріам Гейлі у його квартирі на Мангеттені. Це стало кульмінацією шестирічної судової епопеї, протягом якої вирок, винесений йому у 2020 році, був скасований найвищим судом штату Нью-Йорк. Вайнштейн заперечує факти насильства чи вчинення сексуальних дій без згоди партнерки.

У середу окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг високо оцінив свідчення Гейлі та зазначив, що його зворушила її сміливість.

Представник Вайнштейна заявив, що той продовжує наполягати на своїй невинуватості та категорично не погоджується з вироком, ухваленим суддею Кертісом Фарбером.

Уперше Вайнштейна визнали винним у Нью-Йорку у 2020 році — за напад на Гейлі та зґвалтування акторки Джессіки Манн; тоді його засудили до 23 років ув'язнення. У 2024 році найвищий суд штату Нью-Йорк скасував цей вирок, визнавши, що судовий процес не був справедливим. Під час повторного розгляду справи у 2025 році присяжні визнали його винним за епізодом, що стосувався Гейлі, виправдали за звинуваченням у нападі на колишню модель Каю Соколу, а щодо звинувачення у зґвалтуванні Манн не змогли дійти згоди.

Колишня дружина Вайнштейна Джорджина Чепмен ризикує втратити квартиру за $3,5 млн23.10.25, 16:08 • 2356 переглядiв

Третій судовий процес за звинуваченням Манн у травні завершився без ухвалення вердикту (mistrial). Наступного місяця прокурори зняли звинувачення після того, як Манн заявила, що не бажає свідчити на четвертому процесі.

Вайнштейна, який був співзасновником студії Miramax, також визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в Каліфорнії у 2022 році й засудили до 16 років ув'язнення. У червні апеляційний суд Каліфорнії залишив ці обвинувальні вироки в силі, але розпорядився переглянути покарання, оскільки суддя першої інстанції врахував як обтяжувальну обставину його нью-йоркські вироки, що згодом були скасовані.

Перший обвинувальний вирок Вайнштейну став важливою віхою для руху #MeToo, який заохочував жінок відкрито заявляти про випадки сексуальних домагань чи насильства з боку впливових чоловіків.

Понад 100 жінок, зокрема відомі акторки, звинуватили Вайнштейна в неналежній поведінці. Він відкидає ці звинувачення.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Довічне позбавлення волі
Гарві Вайнштейн
Reuters
Нью-Йорк (штат)
Елвін Брегг
Мангеттен
Каліфорнія
Нью-Йорк