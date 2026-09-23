Вайнштейна засудили до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над асистенкою

У середу суддя в Нью-Йорку засудив колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство над колишньою асистенткою з питань кіновиробництва, вчинене у 2006 році. Вирок було винесено після того, як минулого року під час повторного судового розгляду колишнього кіномагната визнали винним, передає УНН із посиланням на Reuters.

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74-річного Вайнштейна у червні 2025 року визнали винним у вчиненні злочинного сексуального акту першого ступеня щодо Міріам Гейлі у його квартирі на Мангеттені. Це стало кульмінацією шестирічної судової епопеї, протягом якої вирок, винесений йому у 2020 році, був скасований найвищим судом штату Нью-Йорк. Вайнштейн заперечує факти насильства чи вчинення сексуальних дій без згоди партнерки.

У середу окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг високо оцінив свідчення Гейлі та зазначив, що його зворушила її сміливість.

Представник Вайнштейна заявив, що той продовжує наполягати на своїй невинуватості та категорично не погоджується з вироком, ухваленим суддею Кертісом Фарбером.

Уперше Вайнштейна визнали винним у Нью-Йорку у 2020 році — за напад на Гейлі та зґвалтування акторки Джессіки Манн; тоді його засудили до 23 років ув'язнення. У 2024 році найвищий суд штату Нью-Йорк скасував цей вирок, визнавши, що судовий процес не був справедливим. Під час повторного розгляду справи у 2025 році присяжні визнали його винним за епізодом, що стосувався Гейлі, виправдали за звинуваченням у нападі на колишню модель Каю Соколу, а щодо звинувачення у зґвалтуванні Манн не змогли дійти згоди.

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Третій судовий процес за звинуваченням Манн у травні завершився без ухвалення вердикту (mistrial). Наступного місяця прокурори зняли звинувачення після того, як Манн заявила, що не бажає свідчити на четвертому процесі.

Вайнштейна, який був співзасновником студії Miramax, також визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в Каліфорнії у 2022 році й засудили до 16 років ув'язнення. У червні апеляційний суд Каліфорнії залишив ці обвинувальні вироки в силі, але розпорядився переглянути покарання, оскільки суддя першої інстанції врахував як обтяжувальну обставину його нью-йоркські вироки, що згодом були скасовані.

Перший обвинувальний вирок Вайнштейну став важливою віхою для руху #MeToo, який заохочував жінок відкрито заявляти про випадки сексуальних домагань чи насильства з боку впливових чоловіків.

Понад 100 жінок, зокрема відомі акторки, звинуватили Вайнштейна в неналежній поведінці. Він відкидає ці звинувачення.