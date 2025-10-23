$41.760.01
Колишня дружина Вайнштейна Джорджина Чепмен ризикує втратити квартиру за $3,5 млн

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Джорджина Чепмен, екс-дружина Гарві Вайнштейна, ризикує втратити квартиру у Вест-Віллидж вартістю понад 3,5 мільйона доларів через несплату іпотеки на 2,5 мільйона доларів. Вона також має інші фінансові проблеми, включаючи позов на 1,4 мільйона доларів за офіс.

Колишня дружина Вайнштейна Джорджина Чепмен ризикує втратити квартиру за $3,5 млн

Колишня дружина Гарві Вайнштейна та дизайнерка Джорджина Чепмен може втратити нью-йоркську квартиру у Вест-Віллидж через борг за іпотеку в розмірі 2,5 мільйона доларів. Ця нерухомість була придбана Чепмен та її братом у 2009 році й наразі оцінюється у понад 3,5 мільйона доларів, пише УНН із посиланням на Realtor.

Деталі

Згідно з юридичними документами, отриманими виданням Page Six , 49-річна модельєрка, яка була одружена з 73-річним Вайнштейном з 2007 по 2021 рік, "отримала повідомлення про вилучення майна 15 жовтня".

У повідомленні зазначається, що проти Чепмен, яка (за даними документів, з якими ознайомився Realtor, разом із братом Едвардом Чепменом підписала іпотеку на цю нерухомість), будуть вжиті рішучі заходи.

Вам загрожує втрата житла. Якщо ви не відповісте на цю повістку та скаргу, не надасте копію відповіді адвокату іпотечної компанії та не подасте її до суду, рішення може бути винесене заочно, що призведе до втрати вашого житла

- пише видання. 

Іпотечна компанія, про яку ідеться - CrossCountry Mortgage LLC - стверджує, що Чепмен та її брат/сестра заборгували 2,5 мільйона доларів за своїм кредитом, який, згідно з документами, був узятий у січні 2022 року.

Видання Page Six зазначає, що колишня Вайнштейна "підписала вексель для забезпечення цієї суми" позикою, яка вимагала щомісячних платежів у розмірі 9 114,58 долара США з березня 2022 року до лютого 2052 року.

У скарзі йдеться, що Чепмен "не виконала іпотечні зобов'язання" та "не сплатила частину основного боргу, відсотки, податки, збори за оцінку, тарифи на воду, страхові внески, умовні депонування та інші платежі".

Крім 2,5 мільйона доларів основного боргу, Чепмен також нібито має сплатити прострочені пені, аванси та інші належні платежі. Якщо продаж нерухомості не покриє всю суму, адвокати іпотечної компанії звернуться до суду з проханням стягнути залишок боргу.

Квартира, яку може втратити Джорджина Чепмен

Йдеться про розкішну двокімнатну квартиру з двома ванними кімнатами у Вест-Віллидж, придбану Чепмен та її братом у 2009 році за 1,7 мільйона доларів. Зараз її оцінюють у понад 3,5 мільйона.

У початковому описі вазано про "величезну сонячну вітальню, професійну кухню та L-подібний балкон" з панорамним видом на місто. Попри придбання житла понад 15 років тому, Чепмен і її брат брали нові кредити, включно з іпотекою 2022 року та ще одним кредитом у березні 2025 року.

У документах 2022 року Чепмен вказала адресу в північній частині штату Нью-Йорк, хоча її зв’язок із цією нерухомістю неясний. Нерухомість не належить партнеру Чепмен, Едрієну Броді, з яким вона проживає з 2019 року разом із двома дітьми від Вайнштейна, Індією та Дешіеллом.

Також не відомо, чи використовувала Чепмен квартиру у Вест-Віллидж для власного проживання, чи нею переважно користувався її брат.

Інші фінансові проблемки моделєрки

Вилучення нерухомості - не єдина фінансова проблема дизайнерки.

Згідно з документами The Real Deal, компанія GFP Real Estate подала на Чепмен до суду на 1,4 мільйона доларів за офіс на Восьмій авеню, 80 у Нью-Йорку. Доповнення Чепмен і Вайнштейн, засуджений за зґвалтування у 2020 році, розірвали стосунки у 2017 році після численних звинувачень на його адресу.

Моє серце розривається за всіх жінок, які зазнали величезного болю… Турбота про моїх маленьких дітей - мій головний пріоритет

- сказала вона тоді. 

Розлучення оформили у 2021 році, і Чепмен отримала виплату від 15 до 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі за зґвалтування третього ступеня та сексуальне насильство першого ступеня. Судовий розгляд щодо нього у справі про зґвалтування третього ступеня був перенесений, а новий процес заплановано до кінця 2025 року. 

Альона Уткіна

