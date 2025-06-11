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Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві на повторному розгляді справи в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Опального кіномагната Гарві Вайнштейна визнали винним у злочинному сексуальному акті на повторному розгляді справи в Нью-Йорку. Його звинувачують у зґвалтуванні акторки та примусі до орального сексу.

Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві на повторному розгляді справи в Нью-Йорку

Опального кіномагната Гарві Вайнштейна визнали винним у скоєнні злочинного сексуального акту на повторному розгляді справи в Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на Sky News.

73-річного чоловіка виправдали за ще одним пунктом звинувачення у скоєнні злочинного сексуального акту, пов'язаного з другою жінкою.

Присяжні досі не винесли вердикту щодо звинувачення у зґвалтуванні третьої жінки.

Вайнштейн не визнав себе винним за всіма трьома пунктами звинувачення та заперечував напад на когось або сексуальні стосунки без згоди.

Справу було переглянуто після того, як апеляційний суд скасував його вирок 2020 року минулого року.

Змушував жертв "відчувати себе маленькими" - відбувається повторний суд над кінопродюсером Вайнштейном24.04.25, 09:38 • 4061 перегляд

Його звинуватили у зґвалтуванні акторки Джессіки Манн у готельному номері Нью-Йорка у 2013 році та примусі до орального сексу двох інших жінок.

Два звинувачення були висунуті йому під час початкового судового розгляду, тоді як третє - одне зі звинувачень у примусі до орального сексу - було додано минулого року.

Додамо

Майже вісім років тому серія звинувачень у сексуальних домаганнях проти оскароносного кінопродюсера дала поштовх руху #MeToo.

Деякі з цих звинувачень пізніше призвели до кримінальних звинувачень та вироків у Нью-Йорку та Каліфорнії.

До повторного розгляду справи Вайнштейн також відбував 16-річний термін ув'язнення після того, як його визнали винним у зґвалтуванні в Каліфорнії в грудні 2022 року. Він також заперечував це звинувачення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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