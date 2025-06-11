Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии на повторном рассмотрении дела в Нью-Йорке

Опального киномагната Харви Вайнштейна признали виновным в совершении преступного сексуального акта на повторном рассмотрении дела в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Sky News.

73-летнего мужчину оправдали по еще одному пункту обвинения в совершении преступного сексуального акта, связанного со второй женщиной.

Присяжные до сих пор не вынесли вердикт по обвинению в изнасиловании третьей женщины.

Вайнштейн не признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения и отрицал нападение на кого-либо или сексуальные отношения без согласия.

Дело было пересмотрено после того, как апелляционный суд отменил его приговор 2020 года в прошлом году.

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Его обвинили в изнасиловании актрисы Джессики Манн в гостиничном номере Нью-Йорка в 2013 году и принуждении к оральному сексу двух других женщин.

Два обвинения были выдвинуты ему во время первоначального судебного разбирательства, тогда как третье - одно из обвинений в принуждении к оральному сексу - было добавлено в прошлом году.

Добавим

Почти восемь лет назад серия обвинений в сексуальных домогательствах против оскароносного кинопродюсера дала толчок движению #MeToo.

Некоторые из этих обвинений позже привели к уголовным обвинениям и приговорам в Нью-Йорке и Калифорнии.

До повторного рассмотрения дела Вайнштейн также отбывал 16-летний срок заключения после того, как его признали виновным в изнасиловании в Калифорнии в декабре 2022 года. Он также отрицал это обвинение.