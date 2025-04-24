Заставлял жертв "чувствовать себя маленькими" - происходит повторный суд над кинопродюсером Вайнштейном
Киев • УНН
В Нью-Йорке начался повторный суд над Харви Вайнштейном. Его обвиняют в изнасиловании и насилии, прокурор заявила, что он злоупотреблял властью, чтобы унизить жертв.
Начался новый судебный процесс над Харви Вайнштейном по делу о сексуальном насилии. Передает УНН со ссылкой на L'Agence France-Presse и RTVE.
Детали
Повторное судебное разбирательство по делу кинопродюсера Харви Вайнштейна по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии началось в среду в зале суда на Манхэттене.
Прокурор Шеннон Луси представила обвинения трех жертв.
Прокурор рассказала, как он игнорировал мольбы своих жертв остановиться и злоупотреблял своим положением, чтобы заставить их "чувствовать себя маленькими".
У него была вся власть, у них — нет
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Адвокат Вайнштейна, Артур Айдала, отверг эту характеристику, заявив, что у бывшего босса студии Miramax были "взаимовыгодные" отношения со своими обвинителями.
Одна из потерпевших - тогдашняя польская модель Кая Сокола. Она не была участником предыдущего судебного процесса. На момент нападения, ей было 19 лет. Она обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии над ней в отеле в Манхэттене.
Также в суде рассматривался случай с ассистентом продюсера Мими Хали, которая отказала на многочисленные требования Вайнштейна о массаже и сексуальных услугах.
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Однажды, в 2006 году, она "оказалась наедине" в квартире с бывшим продюсером.
Подсудимый, втрое больше ее, поцеловал ее, обмацал ее, и (хотя) она сказала ему, что ей это неинтересно", он "схватил ее (...) и толкнул в спальню", где занимался оральным сексом, несмотря на то, что жертва "умоляла его прекратить
Когда он чего-то хотел, он это просто брал. Этот суд касается самого влиятельного человека в индустрии развлечений. Харви Вайнштейн виновен
Справка
Бывший киномагнат вернулся на скамью подсудимых в уголовном суде Манхэттена после того, как в апреле 2024 года апелляционный суд отменил предыдущий 23-летний приговор за изнасилование и сексуальное насилие из-за процессуальных недостатков в предыдущем судебном процессе.
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