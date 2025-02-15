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Обвинительница отказалась от иска об изнасиловании против Jay-Z и Шона Комбса

Обвинительница отказалась от иска об изнасиловании против Jay-Z и Шона Комбса

Киев  •  УНН

 • 8687 просмотра

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Истица отказалась от обвинений в изнасиловании против Jay-Z и Шона Комбса, которые якобы произошли в 2000 году. Jay-Z назвал обвинения вымышленными, а его адвокаты указали на многочисленные несоответствия в истории.

Женщина, которая обвинила Jay Z и Шона P. Diddy Комбса  в изнасиловании, когда ей было 13 лет, отозвала свой иск против них. Она сама и ее адвокат отказались от комментариев. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Судя по судебным документам, иск был отозван с отказом от права повторного обращения в суд. После этого Jay Z, который отрицал обвинения, заявил, что иск «ни к чему не привел бы».

Выдуманная ими история была бы смешной, если бы не серьезность заявлений. Я бы никому не пожелал пережить это. Травму, которую пережили моя жена, мои дети, мои близкие и я нельзя проигнорировать,

- заявил рэпер.

Адвокаты Комбса, который ждет суда по обвинениям в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, назвали отзыв иска «еще одним подтверждением, что эти судебные иски построены на лжи, а не на фактах».

В иске, впервые поданном в октябре 2024-го, Jay Z (урожденный Шон Картер) в качестве фигуранта появился через два месяца. Обвинительница, чье имя не раскрывается, утверждала, что Картер и Комбс изнасиловали ее на вечеринке в частной резиденции после церемонии вручения премии MTV в 2000 году. В конце прошлого года адвокат Jay Z подал иск о клевете против адвоката истца.

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Адвокаты Jay Z указали на «вопиющие несоответствия» в рассказе женщины, сославшись на репортаж NBC, который поставил под сомнение детали ее обвинений. Так, обвинительница утверждала, что после встречи ее забрал отец, которому она позвонила с заправки. Однако, по данным телеканала, ее отец, которому пришлось бы ехать за ней на Манхэттен несколько часов из дома в северной части штата Нью-Йорк, не смог этого вспомнить.

Кроме того, истица рассказывала, что в тот вечер разговаривала с музыкантом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Но гитарист, которого ни в чем не обвиняли, в то время был на гастролях по Среднему Западу.

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста11.02.25, 09:19 • 133065 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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