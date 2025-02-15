Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса

Жінка, яка звинуватила Jay Z та Шона P. Diddy Комбса у зґвалтуванні, коли їй було 13 років, відкликала свій позов проти них. Вона сама та її адвокат відмовилися від коментарів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Судячи з судових документів, позов було відкликано з відмовою від права повторного звернення до суду. Після цього Jay Z, який заперечував звинувачення, заявив, що позов "ні до чого не привів би".

Вигадана ними історія була б смішною, якби не серйозність заяв. Я б нікому не побажав пережити це. Травму, яку пережили моя дружина, мої діти, мої близькі і я не можна проігнорувати, - заявив репер.

Адвокати Комбса, який чекає на суд за звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, назвали відгук позову "ще одним підтвердженням, що ці судові позови побудовані на брехні, а не на фактах".

У позові, вперше поданому в жовтні 2024-го, Jay Z (уроджений Шон Картер) як фігурант з'явився через два місяці. Обвинувачка, чиє ім'я не розкривається, стверджувала, що Картер та Комбс зґвалтували її на вечірці у приватній резиденції після церемонії вручення премії MTV у 2000 році. Наприкінці минулого року адвокат Jay Z подав позов про наклеп проти адвоката позивача.

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Адвокати Jay Z вказали на "кричущі невідповідності" в оповіданні жінки, пославшись на репортаж NBC, який поставив під сумнів деталі її звинувачень. Так, обвинувачка стверджувала, що після зустрічі її забрав батько, якому вона зателефонувала із заправки. Проте, за даними телеканалу, її батько, якому довелося б їхати за нею на Манхеттен кілька годин із дому, не зміг цього згадати.

Крім того, позивачка розповідала, що того вечора розмовляла з музикантом гурту Good Charlotte Бенджі Медденом. Але гітарист, якого ні в чому не звинувачували, на той час був на гастролях Середнім Заходом.

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