Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса

ukenru
05:23 • 9790 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121834 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182263 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146710 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138338 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117103 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107822 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141433 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134282 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 37723 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 48369 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 35359 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 29164 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 42891 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141437 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140432 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274469 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303327 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 9807 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56296 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111351 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134281 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116666 перегляди
Актуальне
Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса

Обвинувачка відмовилася від позову про зґвалтування проти Jay-Z та Шона Комбса

Київ • УНН

 • 22716 перегляди

Позивачка відмовилася від звинувачень у зґвалтуванні проти Jay-Z та Шона Комбса, які нібито сталися у 2000 році. Jay-Z назвав звинувачення вигаданими, а його адвокати вказали на численні невідповідності в історії.

Жінка, яка звинуватила Jay Z та Шона P. Diddy Комбса  у зґвалтуванні, коли їй було 13 років, відкликала свій позов проти них. Вона сама та її адвокат відмовилися від коментарів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Судячи з судових документів, позов було відкликано з відмовою від права повторного звернення до суду. Після цього Jay Z, який заперечував звинувачення, заявив, що позов "ні до чого не привів би".

Вигадана ними історія була б смішною, якби не серйозність заяв. Я б нікому не побажав пережити це. Травму, яку пережили моя дружина, мої діти, мої близькі і я не можна проігнорувати,

- заявив репер.

Адвокати Комбса, який чекає на суд за звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, назвали відгук позову "ще одним підтвердженням, що ці судові позови побудовані на брехні, а не на фактах".

У позові, вперше поданому в жовтні 2024-го, Jay Z (уроджений Шон Картер) як фігурант з'явився через два місяці. Обвинувачка, чиє ім'я не розкривається, стверджувала, що Картер та Комбс зґвалтували її на вечірці у приватній резиденції після церемонії вручення премії MTV у 2000 році. Наприкінці минулого року адвокат Jay Z подав позов про наклеп проти адвоката позивача.

Обвинувачений у торгівлі людьми репер Diddy, програв справу про звільнення під заставу28.11.24, 02:30 • 17266 переглядiв

Адвокати Jay Z вказали на "кричущі невідповідності" в оповіданні жінки, пославшись на репортаж NBC, який поставив під сумнів деталі її звинувачень. Так, обвинувачка стверджувала, що після зустрічі її забрав батько, якому вона зателефонувала із заправки. Проте, за даними телеканалу, її батько, якому довелося б їхати за нею на Манхеттен кілька годин із дому, не зміг цього згадати.

Крім того, позивачка розповідала, що того вечора розмовляла з музикантом гурту Good Charlotte Бенджі Медденом. Але гітарист, якого ні в чому не звинувачували, на той час був на гастролях Середнім Заходом.

Новий скандал навколо Diddy: репера звинуватили у зґвалтуванні вуличного артиста11.02.25, 09:19 • 133927 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
manhettenМангеттен

Звернутися з питань розміщення реклами