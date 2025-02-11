Новий скандал навколо Diddy: репера звинуватили у зґвалтуванні вуличного артиста

Відомого музичного продюсера і репера Шона "Дідді" (Diddy) Комбса звинуватили в ще одному зґвалтуванні. Цього разу йдеться про позов від вуличного артиста, який стверджує, що Комбс зґвалтував його після того, як підсипав йому щось в напій. Про це УНН повідомляє з посиланням на TMZ.

Деталі

"Джон Доу подав до суду на засновника Bad Boy Records, який стверджує, що Дідді орально зґвалтував його та піддав анальному сексуальному насильству після того, як підсипав йому щось у напій", - ідеться в повідомленні.

У позові, отриманому TMZ, чоловік стверджує, що він співав й грав на гітарі на вулиці біля популярного нічного клубу Лос-Анджелеса в листопаді 2022 року, коли чоловік, який називався шукачем талантів Дідді, запросив його на вечірку репера.

Джон Доу стверджує, що його відвезли до приватного будинку, де Дідді запропонував йому сісти, випити та поговорити про свої музичні бажання. Він каже, що під час розмови він зробив комплімент намисту Дідді, а Дідді запитав, чи хоче він побачити більшу колекцію ювелірних виробів.

Хлопець стверджує, що потім Дідді відвів його до окремої кімнати, де Джон Доу раптом відчув сонливість, втрату рівноваги та легку ейфорію, попри те, що він випив лише один напій.

Нібито там і сталося те, через що він подав позов.

Наступного ранку, як стверджує хлопець, він прокинувся від того, що хтось робив йому внутрішньовенну ін'єкцію і його відвезли назад у нічний клуб й висадили.

Позивач заявляє, що в результаті цих дій він зазнав болю, душевних страждань, емоційних мук, приниження і сором. Він подав на Дідді позов із вимогою відшкодувати завдані збитки.

Тоні Базбі, техаський адвокат, який представляє інтереси 120 ймовірних жертв Дідді, подав позов.

Адвокати Дідді заявили: "Як ми вже говорили раніше, містер Комбс не може відповідати на кожен новий рекламний трюк, навіть у відповідь на заяви, які є безглуздими або явно неправдивими. Пан Комбс і його команда юристів повністю впевнені у фактах і чесності судового процесу. У суді правда переможе: містер Комбс ніколи не чинив сексуального насильства чи торгівлі людьми - чоловіком чи жінкою, дорослим чи неповнолітнім".

Обвинувачений у торгівлі людьми репер Diddy, програв справу про звільнення під заставу

Обвинувачений у торгівлі людьми репер Diddy, програв справу про звільнення під заставу

Доповнення

Репера Шона "Дідді" (Diddy) Комбса звинуватили в рекеті, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, зґвалтуваннях та інших брудних справах.

Також репера Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки у 2000 році разом із Комбсом.

Зараз репер знаходиться за ґратами у Брукліні. Комбс добровільно відкликав апеляцію на рішення про відмову у заставі. Це означає, що 55-річний репер залишиться під вартою до початку свого кримінального суду, який запланований на 5 травня 2025 року.