Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

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Уличный музыкант подал иск против Шона Комбса, обвиняя его в изнасиловании после подсыпания наркотиков в напиток. Инцидент якобы произошел в ноябре 2022 года в Лос-Анджелесе.

Известного музыкального продюсера и рэпера Шона «Дидди» (Diddy) Комбса обвинили в еще одном изнасиловании. На этот раз речь идет об иске от уличного артиста, который утверждает, что Комбс изнасиловал его после того, как подсыпал ему что-то в напиток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TMZ.

Детали

«Джон Доу подал в суд на основателя Bad Boy Records, который утверждает, что Дидди орально изнасиловал его и подверг анальному сексуальному насилию после того, как подсыпал ему что-то в напиток», - говорится в сообщении.

В иске, полученном TMZ, мужчина утверждает, что он пел и играл на гитаре на улице возле популярного ночного клуба Лос-Анджелеса в ноябре 2022 года, когда мужчина, который назывался искателем талантов Дидди, пригласил его на вечеринку рэпера.

Джон Доу утверждает, что его отвезли в частный дом, где Дидди предложил ему сесть, выпить и поговорить о своих музыкальных желаниях. Он говорит, что во время разговора он сделал комплимент ожерелью Дидди, а Дидди спросил, хочет ли он увидеть большую коллекцию ювелирных изделий.

Парень утверждает, что потом Дидди отвел его в отдельную комнату, где Джон Доу вдруг почувствовал сонливость, потерю равновесия и легкую эйфорию, несмотря на то, что он выпил только один напиток.

Якобы там и произошло то, из-за чего он подал иск.

На следующее утро, как утверждает парень, он проснулся от того, что кто-то делал ему внутривенную инъекцию и его отвезли обратно в ночной клуб и высадили.

Истец заявляет, что в результате этих действий он испытал боль, душевные страдания, эмоциональные муки, унижение и стыд. Он подал на Дидди иск с требованием возместить причиненный ущерб.

Тони Базби, техасский адвокат, представляющий интересы 120 предполагаемых жертв Дидди, подал иск.

Адвокаты Дидди заявили: «Как мы уже говорили ранее, мистер Комбс не может отвечать на каждый новый рекламный трюк, даже в ответ на заявления, которые являются нелепыми или явно ложными. Г-н Комбс и его команда юристов полностью уверены в фактах и честности судебного процесса. В суде правда победит: мистер Комбс никогда не совершал сексуального насилия или торговли людьми - мужчиной или женщиной, взрослым или несовершеннолетним».

Обвиняемый в торговле людьми рэпер Diddy, проиграл дело об освобождении под залог

Обвиняемый в торговле людьми рэпер Diddy, проиграл дело об освобождении под залог28.11.24, 02:30 • 16905 просмотров

Дополнение

Рэпера Шона «Дидди» (Diddy) Комбса обвинили в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилованиях и других грязных делах. 

Также рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Комбсом.

Сейчас рэпер находится за решеткой в Бруклине. Комбс добровольно отозвал апелляцию на решение об отказе в залоге. Это означает, что 55-летний рэпер останется под стражей до начала своего уголовного суда, который запланирован на 5 мая 2025 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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