Обвиняемый в торговле людьми рэпер Diddy, проиграл дело об освобождении под залог

Шон Комбс (Дидди) останется в тюрьме до суда, который состоится 5 мая 2025 года. Он проиграл дело об освобождении под залог. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Суд США отклонил его ходатайство об освобождении под залог в размере 50 миллионов долларов из тюрьмы в Бруклине, где музыкальный магнат содержится уже 10 недель. окружной судья США Арун Субраманьян объявил это решение после заслушивания аргументов в ходе двухчасового слушания в Федеральном суде Манхэттена.

Ранее Дидди трижды отказывали в освобождении под залог с момента ареста, поскольку многие судьи ссылались на риск того, что он может оказать давление на свидетелей.

Адвокаты Дидди утверждали, что его следует изолировать от квартир в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, где за ним круглосуточно будут следить сотрудники частной службы безопасности, услуги которых он будет оплачивать, и где ему будет запрещено контактировать с предполагаемыми жертвами или свидетелями.

Однако прокуроры заявили, что Дидди вряд ли будет следовать этим правилам. Ведь, находясь за решеткой в Метрополитен-центре заключения, Комбс использовал идентификационные номера других заключенных, чтобы звонить, нарушая тюремную политику, направленную на отслеживание коммуникаций.

Прокуроры также заявили, что видеозапись с камер наблюдения отеля 2016 года, на которой Комбс нападает на свою бывшую девушку Касандру Вентуру, известную как Кэсси, предполагает, что существует риск того, что он применит насилие, если его уволят.

Это видео является доказательством того, что подсудимый — жестокий насильник и представляет опасность для общества, - заявила на слушаниях прокурор Кристина Славик.

Напомним

В сентябре этого года суд постановил содержать рэпера Шон Комбза (Diddy) без права залога в суд по делу о торговле людьми. Тогда его адвокат планировал обжаловать это решение.