Арештованого за секс-торгівлю репера Diddy залишать під вартою без права внесення застави

Арештований американський репер Шон Diddy Комбз залишиться під вартою без права внесення застави до суду у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях. Про це пише Page Six, пише УНН.

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У федеральному суді Нижнього Мангеттена суддя постановив утримувати 54-річного репера Шона Комбза, який у музичній карʼєрі використовує сценічні імена Puff Daddy, P. Diddy та Diddy, без права внесення застави до суду у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях.

Під час пресконференції адвокат Марк Аньїфіло поділився, що планує оскаржити рішення про звільнення під заставу.

Містер Комбз - боєць. Він не боїться звинувачень. Він з нетерпінням чекав цього дня, він з нетерпінням чекав, щоб очистити своє ім’я. Він не робив цих речей. Це були 10 років стосунків. Не було примусу, не було злочину, - заявив адвокат.

Він додав, що вони з Комбзом збираються боротися.

Натомість прокурори переймаються тим, що репер може залякувати свідків і перешкоджати справі, якщо його випустять із в'язниці. Вони також припустили, що Комбз планував втекти, враховуючи його багатство та доступ до приватних літаків.

Однак репер був готовий заплатити до $50 млн застави. Згідно з повідомленням TMZ, замість готівки репер запропонував свій особняк у Маямі за $48 млн і будинок своєї матері як заставу.

Нагадаємо

У червні цього року поп-зірка Джастін Тімберлейк був заарештований за водіння в нетверезому стані в Хемптоні, штат Нью-Йорк, після того, як проїхав знак "стоп" і не пройшов тест на тверезість.