Арестованного за секс-торговлю рэпера Diddy оставят под стражей без права внесения залога

Арестованный американский рэпер Шон Diddy Комбз останется под стражей без права внесения залога до суда по делу о торговле людьми в сексуальных целях. Об этом пишет Page Six, пишет УНН.

Детали

В федеральном суде Нижнего Манхэттена судья постановил удерживать 54-летнего рэпера Шона Комбза, который в музыкальной карьере использует сценические имена Puff Daddy, P. Diddy и Diddy, без права внесения залога до суда по делу о торговле людьми в сексуальных целях.

Во время пресс-конференции адвокат Марк Аньифило поделился, что планирует обжаловать решение об освобождении под залог.

Мистер Комбс - боец. Он не боится обвинений. Он с нетерпением ждал этого дня, он с нетерпением ждал, чтобы очистить свое имя. Он не делал этих вещей. Это были 10 лет отношений. Не было принуждения, не было преступления, - заявил адвокат.

Он добавил, что они с Комбзом собираются бороться.

Зато прокуроры обеспокоены тем, что рэпер может запугивать свидетелей и препятствовать делу, если его выпустят из тюрьмы. Они также предположили, что Комбз планировал сбежать, учитывая его богатство и доступ к частным самолетам.

Однако рэпер был готов заплатить до $50 млн залога. Согласно сообщению TMZ, вместо наличных рэпер предложил свой особняк в Майами за $48 млн и дом своей матери в качестве залога.

Напомним

В июне этого года поп-звезда Джастин Тимберлейк был арестован за вождение в нетрезвом состоянии в Хэмптоне, штат Нью-Йорк, после того, как проехал знак "стоп" и не прошел тест на трезвость.