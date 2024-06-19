Джастін Тімберлейк заарештований за водіння в нетверезому стані в Нью-Йорку
Київ • УНН
Джастін Тімберлейк був заарештований за водіння в нетверезому стані в Хемптоні, штат Нью-Йорк, після того, як проїхав знак "стоп" і не пройшов тест на тверезість.
Поп-зірку Джастіна Тімберлейка звинуватили у водінні в нетверезому стані в нью-йоркському Хемптоні. Поліція заявила, що він проїхав на знак "стоп" і виїхав за межі своєї смуги руху на розкішному приморському курорті. Пише УНН із посиланням на Billboard.
Деталі
Відомий співак Джастін Тімберлейк був затриманий поліцією вранці у вівторок за звинуваченням у водінні в нетверезому стані.
Згідно з кримінальною заявою, поп-артист і актор був заарештований після того, як тричі проїхав знак "стоп" і відмовився пройти тест на алкоголь та наркотики.
Колишній учасник гурту NSYNC, який став соло-зіркою та актором, був за кермом BMW близько 12:30 ночі, коли офіцер зупинив його та встановив, що він був п’яний.
"Його очі були налиті кров’ю та скляні, від дихання виходив сильний запах алкоголю, він не міг зосередити свою увагу, у нього була сповільнена мова, він не тримався на ногах, і він погано проходив усі польові тести на тверезість. .стандартизовано", — йдеться в судових документах.
Після арешту та доставлення до поліцейської дільниці в сусідньому Іст-Гемптоні, співак відмовився пройти тест на алкотестер.
Довідка
Джастін Тімберлейк перебуває у розпалі свого світового туру Forget Tomorrow, який планується відновити у п’ятницю, 21 червня, першим із двох виступів у United Center у Чикаго. Останньою датою туру було 15 червня в Kaseya Center у Маямі.
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