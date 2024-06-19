Поп-звезду Джастина Тимберлейка обвинили в вождении в нетрезвом виде в Нью-Йоркском Хэмптоне. Полиция заявила, что он проехал на знак "стоп" и выехал за пределы своей полосы движения на роскошном приморском курорте. Пишет УНН со ссылкой на Billboard.

детали

Известный певец Джастин Тимберлейк был задержан полицией утром во вторник по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии.

Згідно з кримінальною заявою, поп-артист і актор був заарештований після того, як тричі проїхавши знак "стоп" і відмовився пройти тест на алкоголь та наркотики.

Бывший участник группы NSYNC, ставший сольной звездой и актером, был за рулем BMW около 12:30 ночи, когда офицер остановил его и установил, что он был пьян.

"Его глаза были налиты кровью и стеклянные, от дыхания исходил сильный запах алкоголя, он не мог сосредоточить свое внимание, у него была замедленная речь, он не держался на ногах, и он плохо проходил все полевые тесты на трезвость. .стандартизировано", - говорится в судебных документах.

После ареста и доставки в полицейский участок в соседнем Ист-Хэмптон, певец отказался пройти тест на алкотестер.

справка

Джастин Тимберлейк находится в разгаре своего мирового турне Forget Tomorrow, которое планируется возобновить в пятницу, 21 июня, с первым из двух выступлений в United Center в Чикаго. Последней датой тура было 15 июня в Kaseya Center в Майами.